الكلمة الطيبة وأثرها في المجتمع

آراء

لا شك أنّ للكلمة الطيبة أهمية عظيمة ولها أثر كبير في المجتمع، وقد حث الإسلام على التجمّل بها، لما لها من أثر عظيم في نفس الإنسان، فقد ترفع صاحبها إلى أعلى الدرجات، وقد تهوي به في نار جهنم، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تآلف القلوب، وشيوع المحبة بين الناس، فيوضع لصاحبها القبول في الأرض، فإذا أراد الانسان السعادة الحقيقية اتبع كل السبل التي توصل لتلك السعادة.. ففي الكلمة الطيبة مراعاة للذوق العام والآداب العامة وحسن الخلق.. فقد يهدم كل هذا بكلمة.. وقد شبه المولى تبارك وتعالى الكلمة في القرآن الكريم بالشجرة في قوله تعالى: « ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أُصلها ثابِتٌ وَفَرعُها فِي السَّمَاءِ» (صدق الله العظيم) وليست أي شجرة فقد شبهها المولى تبارك وتعالى بالنخلة طيبة الأصل ذات الفرع الثابت التي تؤتى ثمارا طيبة على من يألفها، فبالكلمة يرفع عمل الانسان الى السماء، وبها ينال ثوابه عند ربه، وبها ترتفع مكانته في المجتمع بين أقرانه.. فبالكلمة تتآلف القلوب وتتوحد الصفوف فتسمو مكانتهم ويقوى جانبهم بين الشعوب.. وصدق الشاعر حيث يقول:

كن النخل عن الأحقاد مرتفعاً

يرمى بالأحجار فيلقي أطيب الثمر

فالكلمة الطيبة كالبذور.. لكنها تغرس في القلوب وليست في الأرض.. لذا احترس مما تزرع وارع ما تقول.. فقد تضطر يوما لأكل ما زرعت.

