آراء

إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، بهذا الحديث أرشد النبي أمته إلى تحقيق مبدأ التكافل والإيثار، فبيّن أن من أهم عوامل رسوخ الإيمان في القلب، أن يحب الإنسان للآخرين حصول الخير الذي يحبه لنفسه.

الملاحظ في الاونه الاخيرة وبالتحديد منذ ظاهرة جائحة كورونا اصبحنا شعبا نحقد على بعض وكلمة (اشمعنه) تتردد كثيرا بدون تفكير.

(اشمعنه) مكافأة الصفوف الامامية لوظائف دون اخرى، (اشمعنه) صرف بدل نقدي للإجازات الدورية لوظائف دون أخرى، (اشمعنه) اسقاط القروض للمقترضين... إلخ.

واصبحت تتردد على مسامعنا كثيرا حتى بالإعاقة ايضا تُقال.

في جميع دول العالم وأيضا من المنطقي أن لكل وظيفة نطاقا وطبيعة عمل مختلفه عن الاخرى وبناء عليه فإن طبيعة العمل تؤثر على فروق الأجور وتكون لها مميزات تختلف أيضا من وظيفة لأخرى وفق نسق وظيفي تابع لكل دولة لكن الاختلاف موجود، مستحيل ان نجد في العالم جميع الوظائف متشابهة من حيث طبيعة العمل وايضا الاجر والمميزات ، ونجد جميع الأشخاص غير متساوين في الكفاءة وأيضا الوظائف مختلفة باختلاف القدرات والكفاءة والمهارة والمواقف، وهذه الاختلافات في القدرات والذكاء والكفاءة والمسؤولية هي التي تحدد الاختلافات في الأجور في المهن وفي الامتيازات.

فمثلا موظف الوزارة يصرف له بدل نقدي الاجازات لان طبيعة وظيفته له اجازة ولم يتمتع بها إذاً يستطيع ان يأخذ عنها بدلا نقديا، بينما المعلم طبيعة وظيفته لديه اجازة منتصف العام واخر العام ويتمتع بإجازة وراتب أيضا اثناء الاجازة، والامثلة كُثر على حسب نمط الوظائف الموجودة، فالطبيب لا يمكن ان يعمل عمل المعلم والمعلم لا يمكن ان يعمل عمل المهندس والمهندس لا يعمل عمل المحامي، لابد ان نستوعب مفهوم الاختلاف الوظيفي وما يترتب عليه.

وحتى على صعيد الاعمال الممتازة والترقيات هناك شروط وهناك موظفون متفانون في عملهم وتنطبق عليهم شروط الحصول على ترقية او الحصول على اعمال ممتازة، لكن تأتي كلمة (اشمعنه) من موظف كثير الغياب وكسول وغير متفانٍ في عمله لننصدم بواقع اننا اصبحنا شعبا نحسد بعضا على جميع الأصعدة.

حينما يعجز الفرد عن فهم الاختلاف مع آخر من نفس المجتمع الذي ينتمي إليه، وعندما نعجز عن تقبل استحقاق حصول غيرنا على امتيازات لانهم افضل منا، وعندما نغتاظ من اسقاط قروض وتسهيل أمور افراد، فحينئذ يتوجب قرع جرس الإنذار إيذانا بمشكلة في قيم المجتمع المعني، وسوف نصبح مجتمعا مثيرا للسخرية لن يحمل جديدا ولن يقدم شيئا، سوى النظر لبعض بغيرة غير مشروعة ومرضية مما يؤدي إلى حشر أنفسنا في زاوية مغلقة ومعزولة عن العالم المتطور.

والحسد هو الذي حمل ابن آدم على قتل أخيه ظلما لما وهبه الله النعمة وتقبل القربان وقد نص الله خبرهما في القرآن الكريم.

قليل من الغيرة بناء، وكثير منها هدام «جورج ساند».

