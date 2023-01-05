مجلس الأمن يناقش «اقتحام الأقصى» في جلسة علنية

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة اليوم لمناقشة التطورات في المسجد الأقصى بينما توالت الإدانات العربية والدولية لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لباحات الأقصى.

وقال دبلوماسيون: إن الإمارات العربية المتحدة والصين طلبتا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع علنا الخميس، لمناقشة التطورات الأخيرة في القدس المحتلة.

بدوره، كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعثة بلاده في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن هذه الخطوة تم التنسيق لها مع الأردن وعدد من الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.

وشدد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق على ضرورة احترام الوضع القائم في القدس. وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو الجميع إلى الامتناع عن خطوات من شأنها تصعيد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها.

الى ذلك أكدت الحكومة الإسرائيلية، امس أن «إسرائيل لن تغير الوضع القائم في الأماكن المقدسة». وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن «إسرائيل لن تغير الوضع القائم في الأماكن المقدسة» مشيرة إلى أن «زيارة أي إسرائيلي للحرم الشريف سواء كان وزيرا أو شخصا عاديا، هي جزء لا يتجزأ من هذه الإجراءات».

وفي أول رد فعل دولي على هذا الاقتحام، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إن «الولايات المتحدة تؤيد بقوة الحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس وأي عمل أحادي يقوّض الوضع الراهن غير مقبول»، مضيفا أن الولايات المتحدة تدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحفاظ على التزامه تجاه الوضع القائم للمواقع المقدسة. كما أكدت الخارجية الأميركية معارضة الولايات المتحدة أي إجراءات أحادية الجانب تقوّض الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس، وقالت إن «الزيارة يمكن أن تؤدي لتفاقم التوتر وإثارة العنف».

كما قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس، أمس، إن الوضع الراهن في المواقع المقدسة بمدينة القدس ووصاية الأردن عليها يشكلان «ضرورة لاستمرار السلام والاستقرار الإقليمي».

على الصعيد الإسلامي، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي «اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية قوات الأمن الإسرائيلية»، معتبرة ذلك «استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا وانتهاكا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة».كما أدانت تركيا اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى، وأعربت عن قلقها من هذا الأمر، وقالت الخارجية التركية في بيان إنها تدين وتشعر بالقلق جراء التصرف الاستفزازي المتمثل في اقتحام بن غفير المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. ودعا البيان إسرائيل إلى التصرف بمسؤولية لمنع مثل هذه الاستفزازات التي تنتهك مكانة وحرمة الأماكن الدينية في القدس، والتي من شأنها أن تؤدي لزيادة التصعيد في المنطقة.

