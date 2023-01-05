الأردن.. النواب يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي

عربيات ودوليات

عمان- أبوظبي- الوكالات: طالب نواب اردنيون بسحب السفير الأردني من إسرائيل، وطرد السفير الإسرائيلي من الأردن، وإلغاء معاهدة السلام، والتقدم بشكوى في محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل معتبرين أن الأردن مستهدف، مطالبين بقطع العلاقات كاملة مع إسرائيل وإلغاء اتفاقية الغاز.

من جهته صرح رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، بأنه «لا سيادة لحكومة الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس». وقال الصفدي، في مستهل جلسة امس «سنبقى على جبهة الحق والثبات خلف جلالة الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات فلا مساومة على القدس، وحق المسلمين والمسيحيين فيها أبدي وتاريخي».

وفي هذا السياق قال مسؤول أردني إن المملكة استدعت السفير الإسرائيلي احتجاجا على زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يوم الثلاثاء للمسجد الأقصى.

في غضون ذلك أعلن الديوان الملكي الأردني، امس أن العاهل الأردني الملك بد الله الثاني توجه إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة عمل قصيرة. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الزيارة تشمل لقاء بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء. وخلال الاتصال، بحث الجانبان اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى.

الى ذلك أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف في القدس، بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى. وبحث الشيخ عبدالله بن زايد خلال الاتصال مع الصفدي، سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما تناول الاتصال التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة أنباء الإمارات «وام».

وشدد الجانبان على ضرورة تفعيل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكدا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين. وأشار الجانبان إلى «إدانة الإمارات والأردن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى المبارك، الثلاثاء، الذي يعد خرقا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا». كما شددا على «ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، وضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة القدس وشؤون المسجد الأقصى».

وأكد الصفدي على أن «الأردن سيستمر في تكريس كل إمكاناته لحماية المقدسات وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها»، محذرا من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى. كما أكد الجانبان استمرار التنسيق والتشاور في جهود البلدين نحو حل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

