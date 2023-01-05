«هآرتس»: بن غفير يقود إسرائيل إلى الجحيم

عربيات ودوليات

حذرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية من أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مصمم على إثارة انتفاضة تسمى باسمه ولن يرتاح حتى يجر الحكومة الإسرائيلية والجيش وجميع الإسرائيليين إلى مغامرة متهورة من شأنها أن تحوّل إسرائيل إلى دولة منبوذة.

وقال الكاتب بصحيفة «هآرتس» ان بن غفير سيكون المسؤول عن إسقاط السلطة الفلسطينية نهائيا ووضع إسرائيل في مسار تصادم متسارع مع الدول العربية التي أبرمت اتفاقيات سلام معها، ناهيك عن الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل عام.

وقال إن قائد الشرطة الجديد بن غفير هو نفسه الذي تسبب في انتفاضة مايو 2021، التي طالت مدن الخط الأخضر ونتجت عنها موجة عنف في المدن والبلدات التي يتعايش فيها العرب واليهود، مشيرا إلى أن الشرارة الأولى لتلك الانتفاضة كانت احتجاجات نظمتها جماعة «لاهافا» اليمينية المتطرفة عند بوابة دمشق، وأشفعت باستفزازات في حي الشيخ جرّاح، وها هو بن غفير نفسه يتجول الآن في المدن مع نشطاء المنظمة.

ويرى الكاتب أن ما يحدث الآن أكثر من مجرد اختبار آخر لتوازن القوى بين الوزير ومرؤوسيه وأن بن غفير جعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مجرد دمية؛ مضيفا أن وزير الأمن القومي الجديد هو نفسه الوزير الذي سيقرر سياسة إسرائيل الخارجية من الآن فصاعدا؛ كما أنه هو من سيحدد ترتيب أولويات الجيش فيما يتعلق بالجبهة التي ستشتد سخونة في الضفة الغربية وغزة.

وختم الكاتب تحليله بأن نتانياهو بدأ على الفور فترة ولايته الجديدة كرئيس للوزراء بالاحتيال والخداع، وهو يتظاهر بأنه أقنع بن غفير بتأجيل زيارته إلى الحرم القدسي، مشددا على أن نتانياهو بهذا السلوك يعرض للخطر بشكل مباشر حياة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين.

