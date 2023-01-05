العراق: الفساد التهم 450 مليار دولار منذ 2003

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أقر رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية حيدر حنون بصعوبة مهمة مكافحة الفساد في بلاده، واصفًا إياها بالمعركة المعقدة لمواجهة فاسدين نافذين. وأشار إلى أن مكافحة الفساد في العراق معقدة أكثر من مكافحة الإرهاب. ووصف حنون خلال مؤتمر صحافي بغداد ، أمس، معركته بالعملية الصعبة، معتبرا أنها تحتاج إلى عمل مضنٍ لملاحقة المتطاولين على المال العام.

وذكرت تقارير الهيئة أن الأردن وتركيا ولبنان تمثل أبرز الدول التي تستقبل أموال العراقيين المهربة. كما أوردت تقارير برلمانية أن مئات المليارات من الدولارات تحولت إلى عقارات واستثمارات وشركات ضخمة في أوروبا ودول إقليمية.

وقدرت الهيئة العراقية الخسائر بأكثر من 450 مليار دولار منذ عام 2003.

وتبدو آخر قضية مسجلة باسم «سرقة القرن» أقرب مثال لوصف ملف الفساد. فقد تجاوز عدد المتهمين في هذه القضية الجزائية المنسوبة لوزارة الكهرباء 2600 شخص، منهم سبعة وزراء أفقدوا خزينة العراقيين أكثر من مليارين ونصف المليار دولار .

وكشف رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية حيدر حنون ، أمس، عن استرداد 11 مليون دولار في دفعة جديدة من أصل أموال «سرقة القرن»

ونوه حنون الى ان احد المتهمين بالسرقة والذي لم يفصح عن اسمه سيحاكم أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد في 12 من الشهر الحالي.

واشار الى ان العراق سيستعيد خلال اليومين المقبلين 80 مليون دولار من الولايات المتحدة مهربة منذ عهد النظام البائد.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اعلن الشهر الماضي عن استرداد دفعتين من الأموال المسروقة مؤكدا استرجاع مبلغ 124 مليون دولار في وقت قياسي.

وكانت السلطات العراقية اعتقلت الشهر الماضي المتهم الأول بالسرقة نور زهير ولكن أفرج عنه أواخر نوفمبر الماضي بكفالة مالية مقابل جدولة استرداد كامل المبلغ المسروق الذي بحوزته خلال أسبوعين.

وعن اموال البلاد المهربة الى الخارج قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انه في مجال مكافحة الفساد وتحديداً استرداد الأموال المسروقة هناك تعاون مستمر بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

‏‎واشار السوداني الى انه في ملف الضمانات الضريبية أولوية لدى الحكومة والقضاء في استرداد هذه الأموال «ونتابع مع القاضي المختص الإجراءات في متابعة واسترداد الأموال من المتهم الأول بسرقة الأموال الضريبية».

‏‎واوضح انه بالنسبة للمتهمين الاخرين الصادرة بحقهم أوامر قبض «هناك متابعة مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة في داخل العراق وخارجه وقد عمّمنا أوامر القبض على الإنتربول وهناك وفود ولجان تتابع مع بعض الدول في مسألة استرداد المطلوبين».

‏‎واكد السوداني رغبة بلاده القوية «للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لكن الصديق والشقيق يجب ألا يؤوي أياً من الفاسدين أو يعرقل عملية استعادتهم واسترداد الأموال المسروقة وهو معيار مهم ويعد أحد أهم الثوابت في علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة».

‏‎وعن ملف تهريب النفط أوضح ان الأجهزة الأمنية قطعت شوطاً مهماً في هذا الملف وبالأخص جهاز الأمن الوطني وتم الحد بشكل واضح من تهريب النفط وتفكيك شبكات مهمة في محافظات ديالى وكركوك والبصرة وانخفضت هذه العمليات.

