بايدن قضى %40 من ولايته في إجازة

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشفت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قضى حوالي 40% من عام 2022 الماضي وهو في إجازة.

وقالت اللجنة في تغريدة على «تويتر» «في عام 2022: أمضى جو بايدن 146 يوما، 40% من السنة، في إجازة»، كما نشرت صورة توضيحية تظهر فيها الأيام التي قضاها بايدن في إجازة حسب أشهر السنة.

وذكرت شبكة»CNN» الأميركية في تقرير سابق أن بايدن أمضى أكثر من ربع وقته في العمل من منزله في ولاية ديلاوير، إما في منزله في ويلمنغتون أو في منزله في ريهوبوث بيتش، مشيرة إلى أنه خلال 21 شهرا من ولايته، قام بايدن بـ 55 زيارة إلى ديلاوير، بإجمالي 174 يوما كما قام بـ19 زيارة قضى فيها 64 يوما في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ريف ماريلاند.

