واشنطن تعترض على التطبيع التركي - السوري

عربيات ودوليات

واشنطن- انقرة- الوكالات: دعت الولايات المتحدة دول العالم للامتناع عن تطبيع علاقاتها مع الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك تعليقا على التقارب التركي الأخير مع دمشق برعاية روسية، كما جددت أنقرة وعودها للمعارضة السورية بعدم الخذلان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين «نحن لا ندعم الدول التي تعزّز علاقاتها أو تعرب عن دعمها لإعادة الاعتبار لبشار الأسد الدكتاتور الوحشي». وطالب برايس دول العالم بأن تدرس بعناية سجل حقوق الإنسان «المروّع» لنظام الأسد على مدى السنوات الـ 12 الماضية، في الوقت الذي يواصل فيه ارتكاب فظائع ضد الشعب السوري ويمنع وصول مساعدات إنسانية منقذة للحياة إلى محتاجيها في المناطق الخارجة عن سيطرة قواته، حسب قوله.

ويأتي ذلك بعدما شهدت موسكو الأسبوع الماضي اجتماعا ضمّ وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات لكل من روسيا وتركيا والنظام السوري، وهو أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين أنقرة ونظام الأسد منذ 2011.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن اللقاء الأخير في موسكو كان الأول وستتبعه لقاءات أخرى، موضحا أن موقف بلاده يتلخص في مواصلة المسار الدستوري والمفاوضات السياسية في ضوء قرار الأمم المتحدة ذات الصلة. وأضاف أن المخاوف الرئيسية لتركيا بشأن سورية تتمثل في استمرار الحرب والتهديدات الإرهابية وتفاقم الأزمة الإنسانية وأن بلاده حريصة على ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين في إطار معايير الأمم المتحدة.

واعتبر قالن أن التوصل إلى نتائج إيجابية يتعلق بالخطوات التي سيقدم عليها النظام السوري ونواياه ومنظوره بعد الآن، وفي حال تجاوب هذا النظام مع «النوايا الحسنة» لتركيا فإنه يمكن الإقدام على خطوات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين عبر التنسيق مع موسكو.

كما أكد دعم تركيا للمعارضة السورية منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وأنها «لم تخذلها إطلاقا» لافتا إلى أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو التقى مع قيادات من المعارضة لطمأنتهم مجددا.

الى ذلك قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن سنة 2022 كانت بمثابة عام التطبيع بالنسبة لتركيا وإزالة المشاكل العالقة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في برنامج على قناة تلفزيونية. وأوضح قالن أن تركيا أطلقت خلال العام المنصرم عمليات تطبيع مع عدد من دول الإقليم بهدف إزالة المشاكل العالقة. وتطرق إلى اللقاء الذي جرى بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركتهما في افتتاح مونديال قطر. وقال بهذا السياق «المصافحة التي جرت بين أردوغان والسيسي كانت جزءًا مهما لمساعٍ دامت لمدة عام ونصف، وأعتقد أن التطبيع بين تركيا ومصر سيتسارع وآمل ذلك». وأشار إلى استمرار المشاورات على الصعيد الوزاري بين تركيا ومصر، لافتا إلى إمكانية بلوغ مستوى تعيين سفراء لدى الدولتين، والإقدام على خطوات أخرى على صعيد الزعماء.

