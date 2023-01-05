الداخلية التركية: إحباط 185 هجوماً إرهابياً في عام 2022

عربيات ودوليات

أنقرة- الوكالات: أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، امس أن السلطات التركية أحبطت 185 هجوما إرهابيا خلال عام 2022. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية تصريحات الوزير صويلو الذي قال إنه «في عام 2022 تم إحباط 185 هجومًا إرهابيًا، بما في ذلك 18 تفجيراً انتحارياً، بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء على 1220 إرهابياً العام الماضي و87 منهم من قادة الجماعات». وبحسب صويلو، فقد تم اعتقال ما يقرب من 9000 منظم للهجرة غير الشرعية وأكثر من 285000 مهاجر غير شرعي خلال العام. وفي 13 نوفمبر الماضي، وقع انفجار في شارع الاستقلال وسط إسطنبول، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81، حيث تم اعتقال الإرهابي المشتبه به واعترف بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

الى ذلك ألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول القبض على أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي كان يخطط لاستهداف السياح والمواطنين في إحدى المناطق الحيوية بالمدينة. وأفادت مصادر أمنية بأن فرق مكافحة الإرهاب أطلقت عملية ضد تنظيم «داعش» بالولاية، وتمكنت من تحديد هوية مشتبه به قام بتصوير ونشر مقاطع فيديو تتضمن الترويج للتنظيم الإرهابي، والتهديد بتنفيذ عمليات في المناطق الحيوية المكتظة بالسياح والمواطنين.

