أوكرانيا.. 700 مليار دولار خسائر البنية التحتية

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، أن الأضرار التي سببتها الحرب التي شنتها روسيا تجاوزت 700 مليار دولار.

وأوضح شميغال في كلمة خلال ترؤسه اجتماع للحكومة الأوكرانية بالعاصمة كييف، أن أضرار الحرب الروسية التي طالت البنية التحتية في أوكرانيا ازدادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وتابع قائلا: «في يونيو الماضي قدرنا الأضرار التي طالت البنية التحتية في البلاد بـ350 مليار دولار، بينما الآن تجاوزت قيمة هذه الأضرار 700 مليار دولار».

ميدانيا قالت روسيا إنها دمرت، 4 قاذفات «هيمارس» الأميركية وفي الأول من الشهر دمرت أخرى في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا، وهي المنظومة الصاروخية التي استخدمتها كييف لقتل عشرات الجنود الروس في منطقة ماكييفكا بداية الشهر، من ناحية أخرى ذكرت القيادة العسكرية الأوكرانية أن القوات الروسية في موقع دفاعي بكل من مقاطعتي زاباروجيا وخيرسون جنوبي البلاد. وذكر الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن قوات بلاده دمرت 4 قاذفات هيمارس، وقتلت 200 عسكري أوكراني خلال قصف على مدينة دروزكوفكا الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا في مقاطعة دونيتسك.

وفي جبهة دونيتسك أيضا، قال سيرغي سيفريوكوف نائب الإدارة العسكرية في الجيش الروسي إن قوات بلاده دمرت راجمة صواريخ هيمارس التي أطلقت منها الصواريخ التي دمرت مبنى كان يتمركز فيه جنود روس قرب بلدة ماكييفكا، وخلّف القصف الأوكراني 89 قتيلا في صفوف الجنود. وأضاف المسؤول العسكري الروسي أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن استخدام الجنود للهواتف المحمولة خلافا لأوامر المنع كان سببا في كشف موقعهم للقوات الأوكرانية.

وفي شبه جزيرة القرم جنوبي أوكرانيا، أفادت مواقع أوكرانية محلية بسماع دوي انفجارات فجر امس في شبه الجزيرة، وقال حاكم سيفاستبول الذي عيّنته روسيا إنه تم إسقاط طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود قبالة سواحل مدينة سيفاستوبول (كبرى مدن القرم)، مضيفا أن أصوات الانفجارات ناجمة عن عمل المضادات الجوية.

