بيكيه يريد العودة عن الاعتزال

دوليه

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن مفاجأة برغبة نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق جيرارد بيكيه في التراجع عن قرار اعتزاله كرة القدم. وذكرت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً يرغب في العودة للعب مجدداً من بوابة نادي أندورا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني. وأضافت: «رغم أن بيكيه أعلن في 3 نوفمبر الماضي اعتزاله وغادر برشلونة، ولكن الدولي الإسباني السابق قد يعود إلى اللعب مجدداً». وأشارت إلى أن أكبر عائق سيواجه بيكيه هو لوائح الدوري الإسباني بشأن القيود المالية والقواعد الصارمة إذ إن راتبه يجب أن تقيمه لجنة مالية في «ليغا». وختمت بأن نادي أندورا من الصعب أن يدفع راتب لاعب بهذا الحجم، مبينة أنه يجب أن يقوم بيكيه بزيادة رأس المال الخاص بالنادي حتى يتمكن من اتخاذ هذه الخطوة.

