نيوكاسل عرقل أرسنال.. والانتصار الرابع توالياً ليونايتد

دوليه

وضع نيوكاسيل حدًا لسلسلة من خمسة انتصارات تواليًا لأرسنال وفرض على مضيفه المتصدر التعادل السلبي على ملعب الامارات أول من أمس، في مباراة مشحونة ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الانكليزي الممتاز.

وواصل نيوكاسل عروضه المذهلة هذا الموسم التي مكنته من احتلال المركز الثالث ليفرض نفسه منافسًا جديًا وشرسًا على أحد المقاعد المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورفع النادي اللندني رصيده الى 44 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني الذي يحل على تشلسي العاشر في ختام المرحلة، فيما يحتل نيوكاسل المركز الثالث مع 35 نقطة بالتساوي مع مان يونايتد الرابع الفائز 3-0 عل ضيفه بورنموث.

في مباراة رفعت فيها 9 بطاقات صفراء، كانت المرة الاولى التي يفشل فيها أرسنال في الفوز على أرضه في الدوري هذا الموسم، لينهي نيوكاسل سلسلة من 11 انتصارًا تواليًا له على ملعب الامارات، سبعة منها هذا الموسم.

من جهته، بقي نيوكاسل، صاحب أفضل دفاع في الدوري، من دون خسارة للمباراة الثانية عشرة تواليًا في الدوري، علمًا ان كل من الفريقين تعرض لهزيمة واحدة هذا الموسم.

واستأنف أرسنال، مع عودة عجلة المنافسات للدوران إثر التوقف بسبب مونديال قطر، حملته نحو لقب أول منذ 2004 خلال حقبة المدرب الفرنسي أرسين فينغر، بفوزين تواليًا على جاره وست هام 3-1، وثم على برايتون 4-2.

وتنتظر المدفعجية سلسلة من المباريات القوية في الاسابيع المقبلة، إذ يحل ضيفًا على جاره وغريمه توتنهام الخامس في دربي شمال لندن في 15 يناير، ويستضيف مان يونايتد الرابع في 22 منه. ولم يجر المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا أي تغيير على التشكيلة التي فازت على برايتون مع استمرار غياب المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس للاصابة وحلول إداواد نكيتاه مكانه. وبدأ أرسنال المباراة بقوة وهدد سريعًا على دفعتين، أولا بتسديدة للنرويجي مارتين أوديغارد بيسراه من منتصف المنطقة علت العارضة (3)، قبل أن يتوغل بوكايو ساكا بطريقة رائعة عن الجهة اليمنى الى داخل المنطقة ويسدد من مسافة قريبة تصدى لها الحارس كانت الوحيدة على المرمى في الشوط الاول لأرسنال (5). وحاول كالوم ويسلون في الطرف الاخر وسدد الكرة الوحيدة بين الخشبات الثلاث لنيوكاسل في الشوط الاول تصدى لها الحارس آرون رامسدايل (11). وبعد أن كان أرسنال الاخطر في الدقائق الاولى، رفع «ماغبايز» ايقاعهم، لكن من دون أن ينجح أي منهما في كسر الجمود. وأتيحت فرصة للمدافع البرازيلي غابريال عندما وصلته الكرة من ركلة ثابته نفذها أوديغارد تابعها رأسية مرت قريبة من القائم (35)، قبل أن يهدر مواطنه في الجانب الآخر جويلنتون رأسية مماثلة (45+2).

وكان أرسنال الطرف الافضل في الشوط الثاني وهدد عبر كرة لولبية للبرازيلي غابريال مارتينلي من خارج المنطقة استقرت في يدي الحارس (63). وأجرى أرتيتا تغييرًا واحدًا في المباراة ودفع بالمدافع الياباني تاكيهيرو توكياسل بدلا من بنجمان وايت (76).

وأتيحت الفرصة مجددًا لمارتينلي لمنح التقدم لأصحاب الارض إلا أن رأسيته اثر عرضية من أوديغارد مرت بمحازاة القائم (79). وحرم الحارس نيك بوب أرسنال من ثلاث نقاط محققة بأجمل تصدٍ في المباراة عندما صدّ برجله محاولة من مسافة قريبة لنكيتاه (87).

وطالب أرسنال بركلة جزاء في نهاية المبارة للمسة يد، لكن الحكم لم يمنحها وسط غضب اللاعبين وأرتيتا.

وواصل مان يونايتد نتائجه القوية منذ رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قدّمه أول من أمس ناديه الجديد النصر السعودي، محققًا فوزه الرابع تواليًا في الدوري، الثالث بعد الاستئناف، بتفوقه على بورنموث 3-0. وسجل البرازيلي كاسيميرو الهدف الاول بعد أن أفلت من الرقابة الدفاعية وتابع الكرة إثر ركلة ثابتة نفذها الدنماركي كريستيان إريكسن (19).

وضاعف الشياطين الحمر النتيجة بهدف جماعي رائع بدأه وأنهاه المدافع لوك شو الذي انطلق من منطقته وعادت له الكرة بعد تبادل جميل بين لاعبين عدة، آخرها عرضية من الارجنتيني أليخاندرو غارناتشو الى منتصف المنطقة تابعها الانكليزي في المرمى (49).

وواصل راشفورد تألقه مسجلا في المباراة الثالثة تواليًا بعدما رفع شو عرضية طويلة من خلف المدافعين نحو البرتغالي برونو فرنانديش الى داخل المنطقة ومنه عرضية الى الانكليزي المتواجد امام المرمى (86). وقدّم يونايتد مدافعه الارجنتيني ليساندرو مارتينيس مع الميدالية الذهبية قبل المباراة، بعد تتويجه مع بلاده في مونديال قطر وعودته الى مانشستر بعد قسط من الراحة والاحتفالات ودخل بديلا في أواخر الشوط الثاني. وألحق برايتون خسارة مذلة على أرض ايفرتون 4-1، مسجلا ثلاثة أهداف في غضون ست دقائق ليضع المدرب فرانك لامبارد في موقف حرج. ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة وقد يجد نفسه في مراكز منطقة الهبوط عطفًا على نتائج المرحلة. من جهته، عاد برايتون الى سكة الانتصارات بعد خسارته امام ارسنال 4-2 ورفع رصيده الى 27 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة ومركز عن فولهام الفائز 1-0 على مضيفه ليستر سيتي بهدف الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

