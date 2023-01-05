مانشستر سيتي في ضيافة تشلسي

دوليه

تختتم اليوم منافسات المرحلة 19 من الدوري الانكليزي بلقاء قمة يجمع مانشستر سيتي الثاني مع مضيفه تشلسي على ملعب «ستامفورد بريدج».

ويمر تشلسي بمرحلة غير مستقرة إذ انه لم يعرف طريق الفوز في آخر 7 مباريات بالدوري الإنكليزي الممتاز، سوى مرة وحيدة. وأدى تعادل تشلسي الأخير مع نوتنغهام فورست في الجولة الماضية إلى تراجع البلوز في المركز الثامن بجدول الترتيب، بفارق 18 نقطة خلف آرسنال المتصدر، و7 نقاط خلف مان يونايتد رابع الترتيب. ومن ناحية سيتي، سيكون على رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا التمتع بقدرة هائلة على التحمل للتعامل مع ما ينتظرهم حيث سيصل عدد المباريات التي يخوضونها منذ عودة المنافسات الى تسع، بينها دربي الدوري ضد الجار اللدود يونايتد في 14 الشهر المقبل ومن بعدها في منتصف الأسبوع التالي ضد توتنهام في المباراة المؤجلة من المرحلة السابعة.

وكان سيتي استهل عودته في الدوري بعد التوقف بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد 3-1 الخميس، قبل أن يتعادل على أرضه مع إيفرتون.

