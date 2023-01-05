ليفربول أتم صفقة خاكبو

دوليه

قد يخوض المهاجم الهولندي الجديد كودي خاكبو أول مباراة له مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنكليزي السبت ضد ولفرهامبتون، بعد إتمام صفقة انتقاله إلى أنفيلد أول من أمس. وضم ليفربول خاكبو من أيندهوفن الهولندي الاربعاء الفائت، لكن الأوراق الرسمية للصفقة البالغة 40 مليون جنيه إسترليني (47 مليون دولار) استغرقت وقتًا أطول حتى تكتمل. وقال النادي إن اللاعب البالغ 23 عامًا بات قادرًا الآن على خوض أول مباراة له عندما يستضيف رجال المدرب الالماني يورغن كلوب ولفرهامبتون في الدور الثالث من الكأس. وجاء في بيان على موقع النادي «بات كودي خاكبو رسميًا لاعبًا في ليفربول بعد انتهاء إجراءات انتقاله من أيندهوفن بنجاح». وتألق خاكبو في كأس العالم الاخيرة في قطر بتسجيله ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات في دور المجموعات حيث وصلت هولندا إلى ربع النهائي قبل أن تخسر بركلات الترجيح أمام الأرجنتين التي مضت وحققت اللقب. وأقنع مستواه الرائع في قطر ليفربول بالحصول على خدمات المهاجم وسط اهتمام قوي من غريمه اللدود مان يونايتد. وجاء وصول خاكبو في توقيت جيد بالنسبة إلى كلوب بعد تعرض ليفربول صاحب المركز السادس في الدوري لهزيمة مفاجئة 3-1 أمام برنتفورد الاثنين.

