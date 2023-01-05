loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ليفربول أتم صفقة خاكبو


قد يخوض المهاجم الهولندي الجديد كودي خاكبو أول مباراة له مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنكليزي السبت ضد ولفرهامبتون، بعد إتمام صفقة انتقاله إلى أنفيلد أول من أمس. وضم ليفربول خاكبو من أيندهوفن الهولندي الاربعاء الفائت، لكن الأوراق الرسمية للصفقة البالغة 40 مليون جنيه إسترليني (47 مليون دولار) استغرقت وقتًا أطول حتى تكتمل. وقال النادي إن اللاعب البالغ 23 عامًا بات قادرًا الآن على خوض أول مباراة له عندما يستضيف رجال المدرب الالماني يورغن كلوب ولفرهامبتون في الدور الثالث من الكأس. وجاء في بيان على موقع النادي «بات كودي خاكبو رسميًا لاعبًا في ليفربول بعد انتهاء إجراءات انتقاله من أيندهوفن بنجاح». وتألق خاكبو في كأس العالم الاخيرة في قطر بتسجيله ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات في دور المجموعات حيث وصلت هولندا إلى ربع النهائي قبل أن تخسر بركلات الترجيح أمام الأرجنتين التي مضت وحققت اللقب. وأقنع مستواه الرائع في قطر ليفربول بالحصول على خدمات المهاجم وسط اهتمام قوي من غريمه اللدود مان يونايتد. وجاء وصول خاكبو في توقيت جيد بالنسبة إلى كلوب بعد تعرض ليفربول صاحب المركز السادس في الدوري لهزيمة مفاجئة 3-1 أمام برنتفورد الاثنين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة