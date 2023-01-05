رودريغو قاد ريال إلى ثمن نهائي الكأس

دوليه

عبر ريال مدريد بصعوبة الى الدور ثمن النهائي من كأس إسبانيا بفوزه 1-0 على مضيفه كاسيرينيو من الدرجة الرابعة أول من أمس بهدف البرازيلي رودريغو. وتحتم على النادي الملكي الانتظار حتى الدقيقة 69 ولحظة تألق من رودريغو الذي قام بفاصل مهاري وتوغل الى داخل المنطقة بين لاعبَين وسدد كرة لولبية في المرمى. ولعب فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بغياب العديد من النجوم أمثال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ولاعب الوسط لوكا مودريتش والالماني توني كروس. وتأهل أيضًا أول من امس الى الدور ثمن النهائي كل من فالنسيا وإسبانيول وفياريال وليفانتي وسويتا وسبورتينغ خيخون. وكان ريال مدريد استأنف المنافسات بعد التوقف لمونديال قطر بفوزه 2-0 على مضيفه بلد الوليد في الدوري بثنائية بنزيمة ليتساوى نقاطا مع غريمه برشلونة في الصدارة الذي تعادل مع إسبانيول.

