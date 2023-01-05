الرئيس البرازيلي تقدم الحضور في وداع بيليه

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تقدم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أول من امس، الوداع الأخير لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه قبل الجنازة الرسمية. وحضر الآلاف من المشجعين وكبار الشخصيات الكروية، في مقدمتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، لإلقاء النظرة الأخيرة على نعش بيليه في الملعب نفسه الذي أذهل فيه العالم في بداياته مع ناديه سانتوس.

وتحيّي البرازيل ورئيسها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، للمرة الأخيرة وبعد إعلان الحداد الرسمي ثلاثة أيام، «الملك» بيليه الذي توفي الخميس الماضي عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وسافر لولا دا سيلفا، الذي تولى منصبه رسميا الأحد في حفل بدأ بدقيقة صمت تكريما لبيليه، إلى مدينة سانتوس جنوب شرقي البلاد «لتقديم احترامه وتكريمه» حيث تختتم الجنازة المفتوحة التي أقيمت على مدار 24 ساعة. وبدا التأثر واضحا على وجه لولا الذي وقف وزوجته السيدة الأولى روسانجيلا دا سيلفا أمام نعش بيليه واحتضنا أرملته وأفراد أسرته داخل ملعب فيلا بيلميرو، موطن نادي بيليه القديم، سانتوس.

وقال جياني إنفانتينو للصحافيين: «بيليه أبَدي. إنه رمز عالمي لكرة القدم» مضيفا أن الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» سيطلب من جميع الدول الأعضاء إطلاق اسم البرازيلي على أحد ملاعبها تكريما له.

وقالت مشجعة قديمة لنادي سانتوس كاتيا كروس، البالغة من العمر 58 عاما»، إنها وقفت في طابور لمدة أربع ساعات للوصول إلى «فيلا بيلميرو» عند الساعة 1:30 مساء لإلقاء النظرة الأخيرة على نعش بيليه. وأشارت إلى أن «بيليه كان كل شيء. كان الملك. إنه يستحق هذا التكريم». واستذكرت أيضا بأن بيليه، «شخص جيد جدا ومتواضع» وكان يوقع دائما على التذكارات التي يحضرها الأشخاص إلى منزله، وفق ما أفادت لوكالة الأنباء الفرنسية، وأضافت «كان متواضعا، تواضع لا يتمتع به لاعبو اليوم».

