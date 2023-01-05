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دوليه

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هالر يريد العودة إلى الملاعب


أبدى الدولي الإيفواري سيباستيان هالر الذي تم تشخيص إصابته بسرطان الخصية في صيف عام 2022، تفاؤله بشأن «العودة إلى الملاعب» في عام 2023، حسب ما كشف مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال هالر المنتقل إلى دورتموند في الصيف تعويضاً لرحيل النرويجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي الإنكليزي: «عام جديد سعيد للجميع! لقد بدأ الأمر جيداً بالنسبة لي، لأنه مرادف للعودة إلى الملعب!». وخلال معسكر تحضيري في منتصف شهر يوليو الماضي بعد أيام قليلة من توقيعه مع النادي الالماني، تم تشخيص إصابة المهاجم البالغ 28 عاماً بسرطان الخصية. وأضاف لاعب أياكس الهولندي السابق على تويتر: «لم يكن عام 2022 أسهل عام، لكنه أعدّني لمواجهة كل التحديات الجديدة التي سيقدمها لي 2023. أتطلع لرؤيتكم جميعًا مرة أخرى». ولم يتم حتى الآن تحديد اي موعد نهائي لعودة هالر إلى الملاعب.


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