إشبيلية يفتقد خدمات غوميز

دوليه

يعاني الأرجنتيني أليخاندرو «بابو» غوميز من إصابة في أربطة الكاحل الأيسر، ستبعده عن الملاعب لفترة مع ناديه إشبيلية، وذلك عقب العودة مصاباً من مونديال 2022 حيث توجت بلاده باللقب على حساب فرنسا. وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب معاناته من إصابة في أربطة الكاحل، حيث كان آخر اللاعبين الموندياليين الذين عادوا لصفوف النادي الأندلسي، بعدما حظي بعدة أيام من الراحة. وكانت الإصابة قد منعت غوميز من المشاركة في آخر مباريات الارجنتين بالمونديال، بحسب إشبيلية. وأفاد النادي أن حالة اليخاندرو تتحسن بشكل جيد، وأنه سيواصل عمليات التأهيل خلال المرحلة المقبلة. وكان غوميز انتقل لإشبيلية في يناير2021، قادماً من أتالانتا الإيطالي وخاض معه 17 مباراة هذا الموسم، منها 12 في الليغا و5 في دوري الأبطال، ولم يسجل أي هدف وصنع هدفين.