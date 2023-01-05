الأهلي والزمالك يواجهان إنبي والداخلية

دوليه

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية عشر للدوري المصري بمواجهتين مهمتين حيث يلعب الأهلي ومضيفه إنبي ويستضيف الزمالك نظيره الداخلية. ويسعى الأهلي لمواصلة صحوته بعد استرداد الصدارة من الزمالك بالفوز العريض على حساب بيراميدز بنتيجة 3-0 في الجولة الماضية. وحقق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني الفوز في الجولة الماضية بعدما تعادل مرتين مع سيراميكا كليوباترا وسموحة واستفاد من خسارة الزمالك أمام أسوان ليصعد إلى الصدارة برصيد 27 نقطة. ويستعيد الأهلي جهود الثنائي حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر بعدما غابا مؤخرا للإصابة ولكن الفريق تلقى ضربة جديدة بغياب جناحه الأيمن كريم فؤاد للإصابة. ومن المنتظر أن يلعب الأهلي بتشكيلة تضم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول. وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو وحسين الشحات ومحمد شريف. أما إنبي مع مدربه طلعت يوسف فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية بعد فوزه في الجولة الماضية على الاتحاد 2-1 ورفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر. في اللقاء الثاني يأمل الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة في تصحيح مساره بعد الخسارة أمام أسوان 2-1 وهي أول هزيمة للفريق الأبيض في الدوري هذا الموسم. ويضع البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك آماله على تألق بعض لاعبيه مثل زيزو وإمام عاشور ويوسف أسامة مع احتمالية عودة اللاعب مصطفى شلبي بعد غياب للإصابة. ومن المنتظر أن يدفع فيريرا بتشكيلة تضم محمد عواد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد ودونجا وعمرو السيسي وإمام عاشور وزيزو ويوسف أسامة وسيف الجزيري. ويسعى الداخلية مع مدربه رضا شحاتة لتحقيق مفاجأة وتحسين ترتيبه الحالي في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.