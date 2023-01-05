فوز الشباب والصليبخات على اليرموك والنصر

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كتب زيد خلف - تغلب الصليبخات بجدارة على النصر 91-81 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة، والتي شهدت أيضا فوز الشباب على اليرموك 92-73. ورفع الصليبخات رصيده الى 13 نقطة، فيما ارتفع رصيد النصر الى 12 نقطة وهو الرصيد ذاته للشباب، في حين أصبح رصيد اليرموك 10 نقاط. ودخل الصليبخات بهذا الفوز المستحق دائرة المنافسة على التأهل الى الدور الثاني بقوة اذ تبلغ الفرق الستة الاولى الدور التالي من البطولة. وضمنت أندية الكويت وكاظمة والقادسية تأهلها فيما تتنافس فرق الجهراء والقرين والعربي والصليبخات على البطاقات الثلاثة المتبقية مع وجود فرصة ضئيلة للنصر والشباب.

