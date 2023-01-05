الأزرق تدرب في البصرة.. ودشتي يلتحق اليوم

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خاض الأزرق أمس تدريبه الأول على الملعب الفرعي للمدينة الرياضية بعد وصوله إلى البصرة صباح أمس استعداداً للمشاركة في بطولة «خليجي 25» التي تنطلق غداً الجمعة وتستمر حتى 19 يناير الحالي.

ويواصل اليوم تدريباته على الملعب ذاته في الساعة 06:00 مساءً قبل أن يخوض غدا الجمعة تدريبه الأخير قبل يوم من مواجهة قطر في الجولة الاولى للمجموعة الثانية التي تضم كذلك منتخبي الإمارات والبحرين.

وغادر الأزرق على متن طائرة خاصة بوفد يرأسه عضو اتحاد الكرة جمال العتيبي، ويضم الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، بالإضافة إلى 22 لاعباً هم: ضاري العتيبي، بدر الصعنون، سليمان عبد الغفور، فهد الهاجري، حسن حمدان، خالد إبراهيم، أحمد الظفيري، عيد الرشيدي، إبراهيم كميل، محمد خالد، سلطان العنزي، علي خلف، بدر جمال، مشاري غنام، حمد القلاف، فيصل زايد، شبيب الخالدي، محمد باجية، مبارك الفنيني، عبد الله الفهد، بدر طارق، فواز العتيبي، على أن يلتحق بهم اليوم لاعب السالمية مهدي دشتي الذي تخلف عن المغادرة بسبب التزاماته الدراسية.

ومن المتوقع أن يضع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي بينتو اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض مباراة قطر عطفاً على المستويات التي قدمها اللاعبون في المباراة الودية الأخيرة التي خسرها الأزرق أمام العراق بهدف دون رد على ملعب الميناء الذي سيستضيف مباريات المنتخب في البطولة.

من جانبه، أكد سطام السهلي مدير ادارة الاعلام والعلاقات العامة في اتحاد الكرة تواجد مسؤولي الاتحاد في حفل الافتتاح الذي سيقام غدا الجمعه.

وقال السهلي في تصريح صحافي ان رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة سيغادرون إلى البصرة اليوم لحضور الافتتاح والاقامة هناك طوال فترة البطولة. واضاف ان اتحاد الكرة كان ولا يزال من أشد الداعمين لاقامة البطولة في البصرة، وظهر ذلك جليا من خلال الزيارة التفقدية لوفد الاتحاد لملعبي الميناء الأولمبي وستاد البصرة الدولي، بخلاف مشاركة منتخبنا الوطني في اللقاء الودي الأخير مع مضيفه العراقي.

وبين السهلي ان اتحاد الكرة على تواصل دائم مع الاتحاد العراقي لبحث جميع الترتيبات المتعلقة بالوفد الكويتي وباقامة منتخبنا الوطني، مبديا استحسان اتحاد الكرة لتجاوب الاتحاد العراقي وكذلك اللجنة المنظمة لتذليل كافة العقبات والعراقيل. واختتم السهلي تصريحه متمنيا التوفيق للقائمين على البطولة في اخراجها بأفضل

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