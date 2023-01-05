إيفانكوفيتش: البطولة اختبار حقيقي لعمان

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أكد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب المنتخب العماني أن المشاركة ببطولة كأس الخليج مهمة جدا، فهي البطولة الأقرب لقلوب أبناء الخليج وتكتسب لديهم مكانة خاصة.

وقال لموقع اتحاد كأس الخليج العربي: «البطولة قوية وستشهد تنافسية كبيرة، سنأخذ كل مباراة على حدة، بهدف الفوز، ولكن بالطبع الهدف الأكبر كأس آسيا، لذا أرى أن البطولة استعداد قوي للكأس القارية، البطولة تكتسب أهمية أخرى فالبصرة تستضيفها بعد 40 عاما». وعن المنتخبات الخليجية، أكد إيفانكوفيتش أن جميعها قوية، الكويت الأكثر تحقيقا للقب، البحرين بطل النسخة الماضية، السعودية هزمت عمان في النسخة السابقة، وحتى قطر وإن كانت تشارك بالفريق الرديف، واليمن تكمن صعوبتها في غموضها، موضحاً: «أعتقد أن البطولة ستكون قوية، وهي اختبار حقيقي للمنتخب العماني». وبسؤاله عن اللغط الذي يدور بالشارع العماني حول اختيارات اللاعبين، واستبعاد أسماء مهمة، أجاب: «هذه كرة قدم، ودائما يكرر التساؤل قبل أي استحقاق، لماذا انضم هذا واستبعد ذلك؟، لدينا خالد الهاجري مصاب لفترة طويلة، ومحسن الغساني في الفترة الأخيرة لم يكن أساسيا في ناديه، وأردت إعطاء الفرصة لوجوه جديدة، ودائما أبحث عن أفضل الحلول للشق الهجومي».

وحول الاستعداد القصير للبطولة بمعسكر دبي، والذي تخلله فقط مباراتا المنتخب السوري فقط، وهو أمر لم يكن مرضيا للجمهور العماني الذي يطمح للقب الخليجي، قال المدرب الكرواتي: «المعسكر ليس في أيام الفيفا، فقد بدأنا التحضير عقب انتهاء كأس العالم، فليس هناك فعاليات للمنتخبات العالمية، سوريا، الكويت، لبنان، هي فقط التي كانت قادرة على مواجهتنا، وحتى الأندية لم يتح لنا توفيرها، لأن الدوريات عادت مباشرة بعد انتهاء كأس العالم، ليس بسهولة تحصيل خصم قوي، مباراة ألمانيا كانت حالة استثنائية، سنحاول في مايو ويونيو القادمين التوجه إلى أوروبا لمواجهة منتخبات قوية، وهذا أمر صعب بسبب دوري الأمم الأوروبي، أغلب المنتخبات لن تكون حرة، خاصة الأوروبية لأننا نحتاج احتكاكا مع منتخبات أقوى». وعن تأثير جو البصرة المختلف عن أجواء عمان، على اللاعبين، أكد: «اللاعبون في أتم الجاهزية، فخورون بتمثيل بلدهم في تلك البطولة الغالية، لدينا 10 لاعبين يخوضون البطولة للمرة الأولى وهي احتكاك قوي لإكسابهم الخبرة».

