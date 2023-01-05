نتيجة كأس الخليج.. ليست بمقياس؟

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غدا الجمعة ستبدأ بطولة كأس الخليج الـ 25 في كرة القدم بالبصرة... فقد كانت هذه البطولة الكروية منذ زمن طويل مقياساً لتطور الرياضة وكرة القدم بدول مجلس التعاون قبل انضمام العراق واليمن للبطولة... ونحن بالكويت فزنا بالبطولة عشر مرات ولكننا ابتعدنا عن الفوز بها لاسباب يعرفها من «كان سببها»؟ وتعودنا ايضا في ان نتعامل مع احداث البطولة كمقياس لمستوى الرياضة !!! فإذا فزنا بها فإن الرياضة بخير وإن خسرنا تبدأ الحوارات والمقالات والبرامج الرياضية في تقييم الرياضة وأنها بأسوأ حال عن طريق نتائجنا بهذه البطولة... فهذا الامر يجب أن يتوقف ويجب أن نعرف حجمنا الكروي الحالي من غير شعارات: احنا ابطال الدورة وإحنا وإحنا وإحنا.... إلخ، وان سبب خسارتنا هو سوء ادارة الرياضة والاتحاد واللاعبين وووو...إلخ... لذا فإنني احذر من نقد نتائجنا بالدورة بمقياس ما نحققه من نتائج ايجابية او سلبية ؟ فقد صرح رئيس اتحاد القدم «المعين» بأن استعداداتنا للبطولة متواضعة ومدربنا جديداً ولاعبينا مصابون واضطررنا الى استبدالهم بلاعبين كبار بالسن ولم نلعب مباريات تجريبة كافية... إلخ، لذا فقد اعترف الاخ رئيس الاتحاد بالعراقيل التي واجهته استعدادا لهذه البطولة، وترك ان يأتي التوفيق من الله (ونعم بالله ) واللاعبين في تقديم مستوى مناسب يحفظون به اسم الكويت بهذه البطولة. فأرجوا من جميع من له صلة بالرياضة من حكومة وأهالٍ واعلام عدم ربط نتائج الدورة بمستوانا الرياضي بكل الالعاب لاننا نملك لاعبين دوليين في اكثر من لعبة (الرماية وغيرها من الالعاب الاخرى)... فمقياس الرياضة يجب ان يكون بما تحققه الدولة من مراكز متقدمة في البطولات العالمية والاولمبية والقارية ومن ثم البطولات غير المصنفة عالميا او حسب التوزيع الجغرافي والعرقي و و و... ومن كل قلبي اتمنى أن نحقق نتيجة طيبة بهذه البطولة لتكون مفتاحاً للباب المغلق لتحقيق البطولات في المجال الكروي وأطلب من الجماهير ان تشجع فريقنا في ملاعب البصرة بكثافة لأننا الاقرب الى هذه الملاعب بالبصرة جغرافيا... والله من وراء القصد.

