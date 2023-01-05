عيسى: هدفنا المحافظة على اللقب

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أكد المدرب المساعد للمنتخب البحريني أحمد عيسى أن «الأحمر» يستهدف المحافظة على لقب كأس الخليج القادمة «خليجي 25» التي ستقام في البصرة. ووقع المنتخب البحريني حامل اللقب في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات الإمارات وقطر والكويت، حيث يستهل مشوار الدفاع عن لقبه بلقاء الإمارات بعد غد السبت. وقال عيسى إن المنتخب البحريني جاهز للبطولة وسيسعى لتقديم أفضل المستويات لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه، موضحاً: «جاهزيتنا عالية، أرى الحماس والرغبة واضحة لدى اللاعبين خلال التدريبات الماضية، حيث وصلنا إلى العراق بمعنويات مرتفعة والجميع على أتم الاستعداد، حيث نستهدف تقديم أفضل المستويات والعودة محملين باللقب». وتابع: «بالتأكيد المنافسة لن تكون سهلة، فبطولات كأس الخليج لها طابع خاص لدى المنتخبات المشاركة، ونحن ننظر إليها بعين الاعتبار، حيث حرصنا على تجهيز اللاعبين وتقديم كامل الدعم لهم ونرى أن الجميع جاهز اليوم للمشاركة، والمنافسة أعتقد أنها ستكون مفتوحة وكبيرة بين المنتخبات المشاركة».

وشدد على أن هدف المنتخب البحريني المحافظة على اللقب الذي تحقق للمرة الأولى في النسخة الماضية «وجاء بعزيمة وإصرار اللاعبين ومساندة القيادة الحكيمة في البحرين والقيادات الرياضية، ونعد الجميع أننا سنبذل جهدنا للمحافظة على اللقب وهذا هو طموحنا». ولفت إلى أن الجهاز الفني رصد خلال الفترة الماضية المنتخب البحريني الذي سيلتقيه في المباراة الأولى، موضحاً: «جمعنا أفكارا كثيرة ومعلومات عديدة عن المنتخب الإماراتي، وعملنا على إيصالها للاعبين خلال الحصص التدريبية، من أجل العمل على إيقاف نقاط القوة لديهم، واستغلال نقاط الضعف، وتركيزنا الآن أصبح منصبا نحو اللقاء الافتتاحي والذي سيكون بوابة للتأهل للدور نصف النهائي».

