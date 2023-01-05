«الإعلامية» تفقدت الملاعب وقاعة المؤتمرات

محلية

قامت اللجنة الإعلامية لبطولة «خليجي 25» بزيارة ميدانية تتفقد ملعبي البطولة (البصرة والميناء) والمركز الإعلامي وقاعة المؤتمرات الصحافية بفندق مناوي باشا مقر إقامة الوفود الإعلامية الرسمية والذي سيشهد اليوم الخميس افتتاح المركز الإعلامي مع تدشين المؤتمرات الصحافية. وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الثاني برئاسة أحمد عودة زامل الموسوي والذي جرى بفندق غراند ميلينيوم البصرة أول من أمس الثلاثاء. حضر الاجتماع خالد مبارك الكواري نائب رئيس اللجنة والأعضاء معاذ الخميسي وسالم النقبي وفيصل الطويهر وأحمد ميرزا ويونس الغافري، وعبد الرحمن العبد الجبار مسؤول التواصل الاجتماعي ويوسف فعل ممثل الاتحاد العراقي وبلال مصطفى مقرر اللجنة. ناقش الحضور جدول أعمال الاجتماع، بداية بالتصديق على محضر الاجتماع الأول، وما تلاه من مناقشة البنود المدرجة فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية الخاصة بالأمور الإعلامية لخليجي زين 25 البصرة. وتم الحديث عن الترتيبات اللوجستية الخاصة بالوفود الإعلامية الرسمية وغير الرسمية، واعتماد جدول مواعيد المؤتمرات الصحفية قبل المباريات وإرسالها إلى الاتحادات الثمانية ووسائل الإعلام المحلية. كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المستجدة فيما يتعلق بالأمور التنظيمية الأخرى كالبطاقات الإعلامية وأدوار المنسقين الإعلاميين والتنسيق المستمر مع اللجنة المنظمة المحلية.