درجال: العراقيون فتحوا بيوتهم للجماهير

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كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أن 90% من تذاكر مباريات «خليجي 25» التي تنطلق غداً الجمعة بمحافظة البصرة، بيعت إلكترونيا. وذكر درجال في تصريح لمحطة تلفزيون «العراقية»: «أنجزنا كل الاستعدادات لانطلاق البطولة، وحريصون على إنجاح البطولة بتطبيق جميع المعايير الفنية والتنظيمية الدولية». وأضاف: «حريصون على أن تكون النسخة متميزة، وسيكون حفل الافتتاح الأفضل بين جميع الدورات السابقة، وستتولى فرق متخصصة من ألمانيا وإيطاليا وهولندا، وشركات أجنبية أخرى، بالإعداد لحفل الافتتاح في لوحة فنية باهرة تتحدث عن العراق عبر التاريخ، وسيكون الجمهور جزءا من الحفل». وأوضح: «تم تجهيز جميع الملاعب بكل المستلزمات الحديثة وأبرزها تقنية «الفار» التي تطبق لأول مرة في بطولات كأس الخليج العربي، بمشاركة 43 حكما عراقيا وعربيا وأجنبيا». وأوضح أن محافظة البصرة تواجه نقصا كبيرا في عدد الفنادق لاستضافة الجماهير الخليجية التي بدأت بالتوافد مبكرا إلى العراق، خصوصا عبر المنفذ البري مع الحدود الكويتية، لكن هذا لا يمنع أن أعدادا كبيرة من العراقيين قرروا فتح منازلهم ومضايفهم لاستقبال الجماهير الخليجية.