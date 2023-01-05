سحب قرعة دوري «العلامات التجارية»

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أجريت صباح أمس بمجمع الحمراء مراسم قرعة دوري العلامات التجارية لكرة القدم في موسمه الثاني، والذي سيقام على ملاعب جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM)، برعاية الهيئة العامة للرياضة، خلال الفترة من 7 وحتى 16 يناير الحالي، بمشاركة 32 فريقا، وقد وزعت الفرق المشاركة على 8 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق، على أن يتأهل الفريقان الأول والثاني عن كل مجموعة إلى دور الستة عشر.

وحضر القرعة رئيس مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الرياضي الشيخة نعيمة الأحمد، ونائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم، والرئيس التنفيذي لشركة «هايب ترند» منظم البطولة عبدالرحمن العلي، وممثل جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) طارق العثمان، وممثل بنك بوبيان ثامر العنزي، والحارس الدولي السابق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم أحمد الطرابلسي، وعدد من الشخصيات الرياضية والاعلامية، وأدار المؤتمر الصحفي لقرعة دوري العلامات التجارية الاعلامي المتميز محمد أكبر.

