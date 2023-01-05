الانتصار الأول لكاظمة في «سلة آسيا»

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حقق كاظمة انتصارا مستحقا على ضيفه البشائر العماني 84-77 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في بطولة دوري السوبر لأندية غرب آسيا، كما فاز شباب الأهلي الاماراتي على ضيفه الهلال السعودي 75-70 ضمن المجموعة ذاتها.

وانفرد شباب الأهلي بصدارة المجموعة رافعا رصيده إلى 6 نقاط من 3 انتصارات دون هزيمة، يأتي بعده الهلال برصيد 5 نقاط، ثم كاظمة 4 نقاط، وأخيرا البشائر 3 نقاط.

وتقام البطولة بنظام الذهاب والاياب لاول مرة في تاريخ بطولات كرة السلة الآسيوية.ويضم زون الخليج مجموعتين حيث يتأهل البطل في كل مجموعة مباشرة الى الدور الثاني على ان يلتقي صاحبا المركز الثاني لتحديد ثالث المتأهلين. ولم يكن فوز كاظمة الاول في البطولة سهلاً على نظيره البشائر الذي بدأ اللقاء بقوة وفرض افضليته على مجريات الربع الاول مستغلا تسرع لاعبي كاظمة في بداية المباراة لينتهي الربع لصالح الفريق الضيف 23-19. وتحسن أداء البرتقالي في الربع الثاني بفضل تحركات القائد احمد البلوشي الى جانب عبد العزيز الحميدي والاميركي كيفن مورفي أفضل مسجل في اللقاء 34 نقطة ليتقدم كاظمة في نهاية الربع بفارق 6 نقاط 45-39.

ورغم تقدم كاظمة إلا أن الفريق العماني واصل عرضه القوي وتمكن من تقليص الفارق الى 3 نقاط فقط وسط محاولات البرتقالي في المحافظة على تقدمه لينتهي الربع الثالث 65-62 لكاظمة.

وشهد الربع الاخير تفوق واضح للبرتقالي الذي تمسك بتقدمه حتى تمكن من انهاء اللقاء بفارق 7 نقاط 84-77 محققا انتصاره الاول في البطولة ومحافظا على آماله في التأهل.

