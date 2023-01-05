الخميس 05 يناير 2023 ,13 جمادى الآخرة 1444
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أبيض وأسود.. بالألوان راقصات يشاركن في مهرجان «الأبيض والأسود» التراثي في مدينة باستو الكولومبية. إحياء للأصول الثقافية حول العالم. وتعود نشأة المهرجان الذي يقوم أساساً على تنوع هائل للألوان إلى بدايات القرن العشرين استنادا إلى مزحة تراشق بالمساحيق في صالون تجميل نسائي مالبثت أن تحولت إلى تقليد وطني سنوي في كولومبيا.
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