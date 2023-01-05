loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أبيض وأسود.. بالألوان راقصات يشاركن في مهرجان «الأبيض والأسود» التراثي في مدينة باستو الكولومبية. إحياء للأصول الثقافية حول العالم. وتعود نشأة المهرجان الذي يقوم أساساً على تنوع هائل للألوان إلى بدايات القرن العشرين استنادا إلى مزحة تراشق بالمساحيق في صالون تجميل نسائي مالبثت أن تحولت إلى تقليد وطني سنوي في كولومبيا.



إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة