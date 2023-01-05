الرجاء الكلام بشويش!

الاخيرة

أصيب الإعلامي الراحل مفيد فوزي ذات مرة بمرض في أحباله الصوتية حتى كاد أن يفقد النطق بشكل دائم فأرسله الرئيس مبارك للعلاج في فرنسا فقال له الطبيب الفرنسي كما أخبرني بأنكم في أوطانكم العربية لا تتحدثون بعضكم مع بعض بل تصارخون مما يجهد أحبالكم الصوتية كونكم انفعاليين، وبسبب الإزعاج والتلوث الصوتي المحيط بكم، ويضيف مفيد أنه اكتشف بعد عودته لمصر هذه الحقيقة فكل مكان يجلس به تحيط به ضوضاء شديدة تجعل الموجودين يصارخون بدلاً من أن يتحدثوا...

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في هذا السياق، عملت لثلاثين عاماً مع الإنكليز ولم أسمعهم قط في جلساتنا يتحدثون بقضايا الدين والسياسة والرياضة الخلافية التي تسبب الانفعال وعلو الصوت، فالدين للكنيسة والسياسة للتجمعات الحزبية المختصة، والرياضة للملاعب وليس لخارجها، وبالمقابل كانت جل الأحاديث تتركز فيما يختص بالمهنة أو استثمار الأموال أو أماكن السياحة والبلد الأفضل للتقاعد، ولأن تلك القضايا مفيدة جداً للحاضر والمستقبل وليست قضايا خلافية، لذا يتم دائماً الحديث فيها بشويش وهدوء فلا تجهد الأحبال الصوتية أو تتكدر الخواطر.

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آخر محطة:

الأخوة الكوايتة والعرب لا يحلو لهم الحديث بالمواضيع المفيدة والعقلانية والمتفق عليها كتطوير الذات والاستثمار والسياحة.. إلخ، بل هناك دائماً رغبة بالأحاديث والمواضيع الخلافية فيتكلمون بالأديان، وهم أجهل الناس بتعاليمها، والسياسة ولا يذهبون بالعادة ليصوتوا بالانتخابات، والرياضة وحجم أجسامهم يدل على أنهم لم يمارسوها قط، لذا ترتفع الأصوات وتتعب الحناجر وينفض المولد ويذهب كل لطريقه بأحبال صوتية متعبة، ونفسية غاضبة حاقدة، كون كل طرف يعتقد مخطئاً أن معتقده أو حزبه أو فريقه يتعرض للهجوم والتآمر... ولا حول ولا قوة إلا بالله!

