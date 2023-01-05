الأمير: نعتز ونفتخر بـ«كويت سات 1»

الأولى

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى د.حمد العدواني وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة بمناسبة إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي كويت سات 1 إلى الفضاء أول من أمس الثلاثاء من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأميركية.

وأشاد سموه بجهود فريق المشروع الوطني الذي يعد مبعثا للفخر والاعتزاز والذي تترأسه القائم بأعمال رئيس قسم الفيزياء د. هالة الجسار ويضم أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من الطلاب والطالبات من مختلف التخصصات العلمية في جامعة الكويت .

وأشاد سموه كذلك بدور الجهات المساهمة في هذا المشروع الرائد لاسيما مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وقال ان هذا الإنجاز العلمي البارز من شأنه أن يسهم في تطوير إمكانيات الكوادر الوطنية في علوم الفضاء وأبحاثها بما يعود بالنفع والاستفادة على الوطن العزيز سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن الغالي ورفعة شأنه ويسدد خطى أبنائه الكرام في تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والحضارية المنشودة التي تسمو بمكانته في العلياء وأن يديم على الجميع موفور الصحة وتمام العافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى د. حمد العدواني وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى فريق عمل المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول بمناسبة إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي كويت سات 1 إلى الفضاء يوم اول من أمس الثلاثاء من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية بوالية فلوريدا الأميركية.

وأعرب سموه فيهما عن خالص تهانيه لهذا الإنجاز الكبير الذي توج بدخول الكويت إلى مجال الفضاء. وأشاد سموه بهذا الإنجاز المتميز الذي تحقق فكرا وتصنيعا بعقول وأيادٍ كويتية جسدت خلالها الطموح الوطني ورسخت مكانة وطننا العزيز على خارطة الإنجازات العلمية والتقنية إقليميا ودوليا، مؤكدا سموه الدعم لكل الجهود المخلصة التي تهدف إلى رفع شأن بلدنا الحبيب وتقدمه سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أبناء الوطن الأوفياء التقدم والتميز في جميع المجالات تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه