وزير الخارجية تسلم رسالة إلى سمو الأمير من رئيس الصومال

وطن النهار

تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك بما فيها الأوضاع الراهنة في الصومال.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لوزير التخطيط بجمهورية الصومال الفيدرالية محمود شيخ فارح أمس الأربعاء بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

كما تم خلال اللقاء بحث أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ومناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

