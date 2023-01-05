الصافي: المقيمون في «التعاون» يدخلون العراق بلا تأشيرة

وطن النهار

كشف السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي عن السماح للمقيمين في دول الخليج للدخول الى الاراضي العراق دون تأشيرة مسبقة وذلك اثناء احتضان العراق لبطولة خليجي 25 الذي سينطلق غداً الجمعة في محافظة البصرة العراقية.

وقال لـ«النهار»: ان الدخول الى العراق سواء عبر المنافذ البرية أو الحيوية سيكون بوضع ختم الدخول عند الوصول.

وأضاف: لكل من لديه اقامة سارية في دول مجلس التعاون دون النظر الى جنسيته بإمكانه الذهاب الى جميع المدن العراقية بما فيها المدن الدينية.

وتابع هذا الاجراء الذي وضع فقط لفترة خليجي 25 نأمل بأن يعم، لافتا الى انها تجربة تقوم بها السلطات العراقية للبناء عليها لاحقا.

وعن استعداد البصرة لاستقبال الوفود قال: نعم البصرة مستعدة وجاهزة من جميع النواحي لاستقبال الفرق الرياضية المشاركة والضيوف والمشجعين والصحافيين وتم استقبال منتخبات كل من: البحرين والامارات واليمن وعمان وسيصل الأزرق والأخضر السعودي والعنابي القطري.

رسالة عراقية

وعن اهتمام الحكومة العراقية بانجاح «خليجي 25» قال: ان الهدف من اقامة البطولة هو زيادة اللحمة بين شعوب هذه المنطقة وخصوصا الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي واضافة الى ان العراق لم يحظ بتنظيم هذه البطولة منذ 42 سنة، واقامتها في محافظة البصرة تحديدا رسالة الى الاشقاء في مجلس التعاون واليمن بأن العراق قادر على استقبال اشقائه وانه يتعافى وانه تواق الى ديمومة روح الاخوة بين البلدين الشقيقين.

تسهيلات وتيسيرات

وبعث المنهل الصافي رسالة لمناصري الفرق المشاركة في «خليجي 25» ولمشجعي الازرق بشكل خاص قائلاً: ان دعم رئيس الوزراء والحكومة يتمثل بتقديم كل التسهيلات ورفع ما من شأنه اعاقة دخول الاشقاء والمشجعين ومحبي العراق من جميع الجنسيات وسيتم من خلال المنافذ الجوية (مطار البصرة) والمنافذ الاخرى وبريا من منفذ سفوان ومنفذ عرعر من الجانب السعودي.

مؤكدا أن هناك تسهيلات كبيرة لدخول السيارات والسائقين من خلال اعتماد آلية معتمدة بين الدول ومنها ضرورة أن يكون لسيارات المقيمين في الدول الخليجية ادخال جمركي مؤقت او التربتيك أو KT، لافتا الى أن عدداً كبيراً من السيارات بدأت بالتوافد الى مكاتب (KT) متوقعا توافد المشجعين الى العراق والبصرة خلال الساعات المقبلة.

واشار الى أن السلطات في محافظة البصرة (وزارة النقل) عملت على توفير حافلات لنقل المشجعين مباشرة من منفذ سفوان الى قلب البصرة مجانا.

وذكر الصافي ان هذا الامر بامكانه انعاش الاقتصاد العراقي وتنشيط السياحة لافتا الى ان الهاجس كان هاجسا امنيا وبدأ يتلاشى.

واشار الى ان حفل الافتتاح الذي سيقام غدا الجمعة سيكون حفلا كبيرا يليق بهذه المناسبة وبعودة البطولة الخليجية الى العراق.

وحث الجمهور بزيارة البصرة وقال: البطولة الخليجية بها نكهة تختلف عن البطولات الاخرى لانها منافسة بين الاشقاء المتساوين في القدرات والمستويات متوقعا ان تكون بطولة قوية.

إلا القنص

وعن استغلال المشجعين هذه المناسبة للدخول الى العراق وممارسة القنص قال دخول المشجعين الى العراق وبمجرد حصولهم على ختم الدخول بامكانهم التجول في جميع انحاء العراق من الجنوب الى الشمال باستثناء (القنص) او الصيد كونه يخضع لاجراءات معينة ومتطلبات معينة متفق عليها لا تعطي الزائرين في هذه الفترة هذا الحق، وما دون ذلك فهو متاح سواء للسياحة او الزيارات الدينية أو مشاهدة المباريات او التسوق او التجارة.

وذكر الصافي أنه تم تحديث منفذ سفوان لاستقبال الزوار، معربا عن سعادته للتحديث الذي شهده المنفذ لان المنفذ يعبر عن الدولة وواجهتها باعتباره أول ما يراه السائح.

وقال: تم ادخال القاعات الجديدة للعمل للمنفذ أمس الاربعاء بآلية جديدة، وحيا الله الجميع بالعراق.

وعن حاملي جوازات السفر المادة 17 قال الصافي انهم يتعاملون معاملة الخليجي اضافة الى حصولهم على التصريح الأمني من أمن المنافذ.

وذكر أن المستندات والاوراق المطلوبة عند مغادرة البلاد: جواز سفر الكويتيين صالح لمدة لا تقل عن 6 اشهر، جواز سفر للمقيمين وبطاقة مدنية وجواز سفر للخليجيين القادمين للكويت والراغبين بدخول العراق عبر منفذ العبدلي.

وبعيداً عن البطولة الخليجية قال الصافي: إن اللجنة الثنائية المشتركة: لم يتم تحديد موعد لاجتماعها حتى الان وذلك لارتباطات مسؤولي البلدين في الفترة المقبلة، مشيرا الى ان التواصل مستمر بين الجانبين وعبر القنوات الدبلوماسية لتحديد الموعد المناسب.

