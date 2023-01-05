القروض تتأرجح.. إعادة أم إقرار؟!

الأولى

علمت النهار ان عددا من النواب بدأوا الضغط من أجل اقناع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية باعادة دراسة تقرير شراء قروض المواطنين مقابل استقطاع بدل غلاء المعيشة للوصول مع الحكومة الى حل لمعاناة المواطنين من غلاء المعيشة، والحفاظ على علاقة التعاون بين السلطتين تمهيدا لتحقيق تغييرات سياسية واقتصادية تنعكس على مكافحة الفساد ورفاهية المواطنين. وأوضح مصدر نيابي ان النواب المتشددين في مسألة التصويت على تقرير القروض بصورته الراهنة يسيطر عليهم هاجس المحافظة على المقعد النيابي في حال حل المجلس.

وبين ان لوبي التعاون بين السلطتين من النواب من المرجح ان يصل بالعلاقة بين السلطتين الى بر الامان عبر اقرار قوانين مجزية سياسيا واقتصاديا عوضا عن شراء القروض بالصيغة الحالية.

وفي هذا الصدد، قال النائب اسامة الزيد: ان الانسب في المرحلة الراهنة ان يتعامل سمو رئيس الوزراء وفقاً للدستور واللائحة ازاء القوانين التي نقدمها وتتعلق بمعاناة الشعب الذي يعاني ضيق العيش بسبب سوء إدارة الحكومات المتعاقبة.

من ناحيته، قال النائب حمد المدلج: لا يمكن أن يُعتبر أي اجتماع ناجحا ما لم ينتج عنه تشريعات وقرارات تُقدر قيمة الأسرة وتنهض بمعيشتها، وتحجم كل اقطاعي ينهب مقدراتها.

من جانبه قال النائب خليل الصالح: ان الكويت في حالة انهيار اقتصادي وغلاء معيشي، والطبقة المتوسطة تكاد تتلاشى بسبب التضخم واستنزاف المداخيل، والحكومة مطالبة بحلول، تنهي معاناة المواطنين، لان إطالة أمد هذه الحلول يرفع الكلفة على الجميع.

ودعا النائب صالح عاشور الحكومة الى أن تقرأ بشكل جيد تقارير مفيدة مثل بلومبيرغ عن ثروة الكويت الطائلة التي لم تصنع تقدما وان شوارعها ممتلئة بالحفر رغم انها احدى اغنى دول العالم، وانها تعاني من ضعف التعليم.

وفي شأن مختلف، هدد رئيس اللجنة التعليمية النائب حمد المطر الجامعات الخاصة بإصدار تشريعات تراجع ما تتلقى من دعومات تقارب الـ 200 مليون دينار سنويا وتلزمهم بتعيين المواطنين بنسبة 50? من اعضاء هيئة التدريس، مضيفا ان على الجامعات الخاصة أن تقدر دعم الدولة لها بتعيين المواطنين بهذه النسبة.