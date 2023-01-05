loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«التشريعية» وافقت على تعديل اللائحة الداخلية

التصويت علناً على رئاسة المجلس


انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها امس من تعديل القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بجعل التصويت لمناصب مكتب المجلس كافة عن طريق الاقتراع العلني وبشأن الغاء لجنة الأولويات.
وأكد رئيس اللجنة النائب مهند الساير في تصريح صحافي على أن اللجنة انتهت من التعديل على اللائحة فيما يخص جعل التصويت على مناصب مكتب المجلس بطريقة الاقتراع العلني سواء رئيس المجلس أو نائب الرئيس وأمين السر ومراقب المجلس، وذكر أنه تم تعديل اللائحة كذلك فيما يتعلق بالغاء لجنة الأولويات من بداية دور الانعقاد القادم، مشددا على أهمية الاصلاحات السياسية.
وقال الساير: إن اللجنة التشريعية ستناقش في اجتماعها القادم بعض التعديلات على اللائحة الداخلية في مسألة صحة انعقاد الجلسات دون اشتراط حضور الحكومة، وكذلك استقالة النائب واسقاط عضويته. واضاف: إن اللجنة ستناقش قوانين رد الاعتبار وبيت الورثة و تحديد مدد نظر المحكمة الدستورية في الطعون الخاصة بمراسيم الانتخابات.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة