التصويت علناً على رئاسة المجلس

الأولى

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها امس من تعديل القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بجعل التصويت لمناصب مكتب المجلس كافة عن طريق الاقتراع العلني وبشأن الغاء لجنة الأولويات.

وأكد رئيس اللجنة النائب مهند الساير في تصريح صحافي على أن اللجنة انتهت من التعديل على اللائحة فيما يخص جعل التصويت على مناصب مكتب المجلس بطريقة الاقتراع العلني سواء رئيس المجلس أو نائب الرئيس وأمين السر ومراقب المجلس، وذكر أنه تم تعديل اللائحة كذلك فيما يتعلق بالغاء لجنة الأولويات من بداية دور الانعقاد القادم، مشددا على أهمية الاصلاحات السياسية.

وقال الساير: إن اللجنة التشريعية ستناقش في اجتماعها القادم بعض التعديلات على اللائحة الداخلية في مسألة صحة انعقاد الجلسات دون اشتراط حضور الحكومة، وكذلك استقالة النائب واسقاط عضويته. واضاف: إن اللجنة ستناقش قوانين رد الاعتبار وبيت الورثة و تحديد مدد نظر المحكمة الدستورية في الطعون الخاصة بمراسيم الانتخابات.