«ديمة» حتى اليوم.. وبرد شديد

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توقعت الأرصاد الجوية الكويتية أن تستمر الحالة المطرية في البلاد حتى ظهر اليوم الخميس على فترات متقطعة. وقال مراقب التنبؤات الجوية عبدالعزيز القراوي لـ«كونا»: إن ذلك عائد إلى امتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وأضاف: إن ذلك يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بهطول أمطار «ديمة» خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق والى نشاط في الرياح تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 7 أقدام.

وتوقع أن تقل السحب وتتراجع فرص الأمطار من نهار اليوم الخميس حيث تتحسن الأجواء تدريجيا مع تقدم امتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الطقس مائلا للبرودة نهارا و باردا إلى شديد البرودة ليلا خصوصا على المناطق البرية مع فرص لتكون الضباب.

من جهتها أكدت وزارة الداخلية ان على الجميع، ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات رجال الأمن في الطريق بحال وجود تحويلات أو طرق بديلة أثناء هطول الأمطار في البلاد.

وشددت في بيان لها ان على قائدي المركبات ضرورة ترك مسافة أمان لتجنب الاصطدام عند الوقوف المفاجئ والالتزام بربط حزام الأمان وعدم السرعة أو استخدام الهاتف أثناء القيادة والحرص على جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية وتجنب القيادة في الطرق التي بها تجمع مياه.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى متابعة وسائل الإعلام الرسمية والأخبار الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بشأن أحوال الطقس والتحذيرات ذات الصلة.

من جهتها دعت قوة الاطفاء المواطنين والمقيمين الى توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد وسقوط أمطار رعدية متفرقة متوسطة الشدة الى غزيرة.

وناشدت الجميع عدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ 112 إذا دعت الحاجة.