انخفاض تاريخي للجنيه المصري أمام الدولار

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أظهرت بيانات البنك الأهلي المصري، تسجيل الدولار سعر 25.95 جنيها للشراء، و26 جنيها للبيع، في تعاملات أمس، ليسجل أكبر تراجع في تاريخه أمام الدولار. وسجل الدولار سعر 25.65 جنيها للشراء والبيع في بنك مصر، وبلغ 25.31 جنيها للشراء، و25.41 جنيها للبيع في البنك التجاري الدولي مصر، أكبر البنوك الخاصة.

وأعلن بنكا مصر والاهلي في وقت سابق عن طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنويا في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة، وفق «رويترز».

وقد شهد سعر صرف الدولار تحركاً كبيراً مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع سعره بما يقرب من 60% بيعاً وشراءً في البنوك المصرية منذ شهر مارس الماضي وحتى تعاملات أمس.

وفي الوقت الحالي يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات تتراوح ما بين 28 إلى 31 جنيهاً، وسط حالة من الارتباك وتوقف عدد كبير من التجار وإغلاق مقار عملهم والاعتماد على وسطاء دون التعامل مع الجمهور بشكل مباشر.