العدواني: الحفاظ على جودة التعليم ومحاربة الغش

وطن النهار

انطلقت في البلاد صباح امس اختبارات الفصل الأول من العام الدراسي 2022/2023 لطلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي بمادة الرياضيات والأدبي بمادة اللغة الفرنسية والتعليم الديني بمادة اللغة العربية.

وأتمت وزارة التربية كل الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة لتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلبة وفق اللوائح والنظم المعمول بها داعية إياهم إلى الاجتهاد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة في هذه الاختبارات التي تنتهي في 15 يناير الحالي بالنسبة للقسم العلمي وفي 16 الحالي بالنسبة للأدبي.

وأكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني حرصه وجميع القطاعات المعنية بوزارة التربية على توفير جميع السبل والامكانات المتاحة لأداء الطلبة لاختبارات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2022/2023 في أجواء مناسبة ومريحة في جميع الصفوف والمراحل التعليمية.

وأوضح العدواني في تصريح صحافي على هامش تفقده عدداً من اللجان شملت مدرسة حبيبة بنت شريق الأنصارية الثانوية بنات ومدرسة الجاحظ الثانوية بنين، ومدرسة فاطمة بنت الوليد الثانوية بنات، للاطمئنان على سير الامتحانات، أن اختبارات الفترة الدراسية الأولى للصف الثاني عشر والتي انطلقت صباح امس في أجواء مطمئنة ومريحة في جميع اللجان، مبيناً أن عدد الطلبة يفوق الـ 45 ألف طالب وطالبة في المناطق التعليمية كافة، وبجميع أنواع التعليم العام والخاص والديني.

وأشار الى أن زيارته تهدف الى الاطلاع والاطمئنان على سير عمل اللجان ورصد أي ملاحظات قد تواجه أبنائنا الطلاب والطالبات، مؤكدا أن وزارة التربية ستمنح كل طالب حقه من خلال التدقيق في الإجابات لضمان تحقيق أفضل النتائج بالتزامن مع تطبيق الاختبار المريح وتوفير الأجواء المثالية للطلبة لتجنبهم رهبة الامتحانات وإشعارهم بالجو الأسري.

وثمن الوزير العدواني الدور الرائد والكبير التي تقوم به الإدارات المدرسية والمراقبين والملاحظين وأعضاء الكنترول الأدبي والعلمي وجميع المشاركين والعاملين خلال فترة الاختبارات.

وأشار إلى أن تصحيح الاختبارات سيتم أولاً فأولاً في الكنترول المركزي للوزارة، كما أنه ومن خلال الجولات الميدانية فإن الوضع طبيعي ولم ترد أي شكاوى في شأن الأسئلة التي تعد في مستوى التحصيل الطلابي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن أبوابه مفتوحة في حال لمس الطلبة أو أولياء أمورهم أي خلل في أي من اللجان، راجيا أن تحقق النتائج النهائية الأهداف المنشودة التي يطمح اليها أبناؤنا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

وأوضح العدواني أن الوزارة ماضية في تطبيق لوائحها المعنية بالاختبارات وأبرزها الحفاظ على جودة التعليم ومحاربة ظاهرة الغش، مشيرا إلى أن هذا يصب بالنهاية في مصلحة الطالب ليحصل على مستوى علمي جيد يؤهله لاستكمال دراساته ما بعد الثانوي دون تعثر.

وختم العدواني تصريحه بدعوة ابنائه الطلبة لبذل الجهد والمثابرة والمذاكرة بجد واجتهاد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم الساعين اليها، منوها إلى أن التعليم الحقيقي أداة فاعلة في بناء الكوادر البشرية المؤهلة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته أكد وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد عدم وجود أي مشكلات أو صعوبات تعرقل سير عملية امتحانات الصف الثاني عشر بقسميه الأدبي والعلمي في يومها الأول، خاصة أن أسئلة الاختبارات جاءت بمستوى الطلبة ومن داخل المنهج، مشيراً إلى أن الطلبة يؤدون الامتحانات بكل أريحية.

وقال المقصيد في تصريح صحافي عقب جولته التفقدية على بعض لجان الاختبارات: إن الادارات المدرسية وفرت أجواء الاختبارات المريحة للطلبة وسارت الأمور بشكل جيد وحسب الخطة الموضوعة.

وأشار إلى أهمية توفير أقصى بيئات الاستقرار داخل اللجان، إذ تم حث رؤساء اللجان على التحلي بحسن التصرف والحكمة في التعامل مع أي موقف، مع ضرورة الوضع في الاعتبار مصلحة الطلبة بالدرجة الأولى، ومراعاة توفير الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات، متمنيا لجميع الطلبة التوفيق والنجاح وحصد أعلى الدرجات.

