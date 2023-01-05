حمزة الخياط: موسوعة إملائية تنتهج أسلوب التشويق والمتعة في التعليم

وطن النهار

أعلن مدير مركز الإبداع اللغوي الاستاذ حمزة الخياط، تأليف وطباعة موسوعة ذهنية جديدة لتعليم الاملاء في الصفين الثاني والثالث الابتدائي، مشيرا إلى ان هذه الموسوعة تقضي على مشكلات تعثر الطلبة في الاملاء، لافتا إلى أنه منذ عشرات السنين لم يتطور الاملاء في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، حيث تقف المعلمة في منتصف الفصل تتهدد وتتوعد لمن يلتفت يمينا ويسارا، وما أن تملي المعلمة الفقرة تجد من يبكي ومن يتوتر. وقال الخياط لـ «النهار» ان مأساة مشاكل الاملاء لدى الدارسين في المرحلة الابتدائية تتكرر في الميدان التربوي من الصف الاول وحتى السادس، لذا من هذا المنطلق قررنا المساهمة في تأليف منهج خاص بالاملاء بطريقة جديدة تعتمد على التشويق والتسلية والمتعة الذهنية، مؤكدا أنها اول موسوعة في الوطن العربي تنتهج اسلوب التشويق والتسلية والمتعة في التعليم.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الاهداف تحققت من تأليف هذه الموسوعة تمثلت في زيادة القدرة على القراءة والكتابة بشكل مميز، وارتفاع درجات الدافعية والاثارة والانتباه، ورفع مستوى التحصيل العلمي، بالإضافة إلى تنمية الشعور بالثقة بالنفس، إلى جانب التسريع في اتقان مهارات اللغة العربية.

وذكر أن من الاهداف التي تضمنتها الموسوعة، رفع مستوى الكفاءة التفكيري لدى الاطفال، حيث اصبح الاطفال يقرؤون ويكتبون ويعبرون ويتحدثون، لذا أهيب بالمهتمين بلغتنا الجميلة ان يستفيدوا من هذا الجهد المتواضع الذي اثبت جدارته عند تطبيقه».

