خبراء في «غراس»: التدليل الزائد وقسوة الوالدين دافعان للمخدرات

وطن النهار

استطلعت «كونا» في إطار حملتها الإعلامية والتوعوية لمكافحة المخدرات تحت شعار «المخدرات هلاكك» آراء خبراء ومدربين في مشروع (غراس) للوقوف على مخاطر هذه الآفة والوقاية منها إضافة إلى سبر غور أسباب الإدمان وأعراضه ومراحل العلاج منه.

والبداية كانت مع المعالج النفسي عضو فريق حماية الشباب من المخدرات علي السلطان الذي ركز في حديثه على الجانب البيولوجي والأبعاد النفسية والاجتماعية والتربوية للتعاطي، مؤكدا انه «ليس هناك مدمن بالصدفة إنما هناك استعداد نفسي ذاتي لتقبل التعاطي» مبينا أنه توجد أسباب وعوامل متعددة قد تؤدي مجتمعة او متفرقة الى الانجراف نحو الادمان.

وذكر السلطان وهو مدرب معتمد في (غراس) ان اسباب الادمان كثيرة أبرزها الجانب البيولوجي حيث تذكر بعض المصادر والابحاث أن الاب أو الام المتعاطيين قد يتعرض اولادهما الى التعاطي بنسبة 50 في المئة كما أن اسلوب الوالدين في التربية ما بين تدليل زائد وتوفير الرغبات وبين قسوة الوالدين وعدم التعرف على احتياجات الابناء قد يؤدي الى نتائج عكسية غير متوقعة.

ولفت الى أن أغلب المتعاطين يبدأون التعاطي بسبب حماس الشباب وأصدقاء السوء علاوة على اسباب اخرى قد تكون متعلقة بالحالة النفسية او الاكتئاب كما ان حب الاستطلاع والمغامرة والتجربة أمور قد تدفع الشاب او الشابة الى الوقوع بها ومن الممكن ان تكون تجربة واحدة كافية للغرق وعدم التمكن من الخروج منها. وأوضح ان الإيجابية أو السلبية نحو مقاومة تجريب المواد المخدرة تختلف من شخص لآخر كما انه يوجد اتجاه نفسي لدى المتعاطي يجعله يستمر في تعاطي المادة المخدرة بالرغم من علمه بضررها.

من جانبها قالت المديرة التنفيذية لـ(غراس تك) وهو أحد المشاريع المنبثقة عن (غراس) منى الصقر لـ (كونا) ان العلماء يقسمون المخدرات حسب تأثيرها إلى مهبطات ومنشطات ومهلوسات ولكل من هذه التقسيمات تأثيره المختلف على الحالة النفسية والعقلية ولكنها تتشابه في الضرر والتدهور الذي يصيب الحالة النفسية والعقلية.

وبينت الصقر ان معظمها يؤدي إلى حدوث تغيير في تركيبة الدماغ اضافة إلى حدوث خلل في الطريقة التي يعمل بها وظهور العديد من السلوكيات السلبية على متعاطي المخدرات مثل سرعة الاضطراب والشعور الدائم بالقلق أو الاكتئاب وكذلك زيادة عدوانيته ومشاكل في التفكير ونوبات هلع وانعدام التنسيق والانفعال أو التغييرات المزاجية.

وأشارت ايضا إلى مشكلات في التركيز أو التفكير بوضوح ومشاكل في الذاكرة والشعور بالبهجة والثقة المبالغ فيها والتحدث بسرعة أو بتشوش والعصبية أو القلق أو البارانويا واضطراب الوعي وارتفاع درجة الانتباه والأرق وانخفاض الشعور بالألم.

وعن اهم الخطط لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد المتعاطين والمدمنين قالت الصقر وهي عضوة المجلس الأعلى للأسرة سابقا ان مشروع (غراس) التوعوي قام بتقديم خطة طموحة إلى رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة ووقاية الشباب من تعاطي المخدرات من خلال خطة عمل تستند على الأدلة العلمية والمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.

وافادت أن ركائز هذه الخطة تتمثل في تنسيق الجهود والشراكة بين جميع المؤسسات الوطنية والأهلية والخاصة التي تعمل على حل هذه المشكلة وتبعاتها على الفرد والمجتمع.

وحول مراحل العلاج النفسي والصحي للمدمن قالت الصقر انه قبل الحديث عن مراحل العلاج يجب أن نشير الى أمر مهم ألا وهو توافر الرغبة من قبل الشخص المتعاطي أو المدمن على المخدرات حتى تتم عملية العلاج الدوائي والنفسي بسلاسة ويسر.

ولفتت الى أن جميع أنواع الإدمان قابلة للعلاج لكن علاجه ليس مقياسا ثابتا يناسب الجميع إذ يتم اتباع خطة علاجية بناء على احتياج الفرد ويتم إحداث التغيرات بالخطة العلاجية اعتمادا على «نوع اضطراب الإدمان وطول وشدة استخدام المادة التي يتعاطاها والحالة الصحية والعقلية للفرد».

وأوضحت أن رحلة علاج الادمان تشتمل على أربع مراحل وهي العلاج الطبي ويشتمل على علاج أعراض الانسحاب (تطهير الجسم من السموم) وعلاج الأمراض المرتبطة بالإدمان والمرحلة الثانية هي العلاج النفسي وهو علاج نفسي فردي وعلاج نفسي جماعي وعلاج تبصيري وسلوكي معرفي يتم من خلاله تعديل الأفكار وتصحيح صورة الذات وتعليم سلوكيات جيدة.

وأضافت ان ثالث انواع العلاج هو التأهيل والدمج المجتمعي ويشمل مجموعة من الإجراءات تتم بهدف الوصول بالمريض إلى أفضل مستوى من الحالة الجسمية والنفسية لإعادته إلى المجتمع.

