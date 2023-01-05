عدنان شهاب الدين عضواً بالمجلس الاستشاري لعلماء الذرة

وطن النهار

أعلنت منظمة النشرة العلمية لعلماء الذرة من مقرها في مدينة شيكاغو الأميركية اختيار المدير العام السابق لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين عضوا في مجلسها الاستشاري العالمي تقديرا لعطائه العلمي وخبرته الطويلة في المجال البحثي والأكاديمي والاداري. وأعرب الدكتور شهاب الدين في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن فخره بهذا الاختيار الذي يعد مكسباً علمياً للكويت وللدول العربية باعتباره العربي الوحيد الذي تم اختياره لهذا المجلس المرموق الذي أنشأه الفيزيائي الشهير ألبرت أينشتاين وقاده الفيزيائي روبرت أوبنهايمر.

واضاف ان المجلس يضم أبرز العلماء في العالم وانبثق عن لجنة الطوارئ لعلماء الذرة التي أسست في أغسطس 1946 لدعم الأنشطة التعليمية التي يجريها علماء الفيزياء وضم على مدار تاريخه 40 من الحائزين جائزة نوبل.

وقال شهاب الدين انه تم اختياره مع ثلاثة أعضاء آخرين كأعضاء جدد في المجلس الاستشاري (مجلس الرعاة) الذي يقدم أعضاؤه المشورة للنشرة العلمية العالمية الشهيرة في مجالات عدة تمثل مخاطر قد تكون كارثية. وبيّن ان من اهم المخاطر تلك المتعلقة بالطاقة النووية وتغير المناخ والتكنولوجيات المدمرة لاسيما أن ما يربط هذه الموضوعات هو الاعتقاد الدافع بأنه نظرا لأن البشر أنشأوها فانه يمكن للبشرية التحكم فيها وتجنب اخطارها الكارثية. ويتم تعيين أعضاء المجلس من أصحاب الانجازات العالمية من قادة العلوم والأمن العالمي بهدف تعزيز أنشطة نشرة علماء الذرة وإصداراتها المتميزة كما يبلغ عدد أعضاء المجلس الحالي 32 عضوا منهم 15 حائزون على جائزة نوبل بالاضافة الى أساتذة جامعات مرموقين ورؤساء حاليين وسابقين لأكاديميات العلوم ومعاهد الأبحاث الوطنية في العالم.

ووفق موقع المنظمة فان المجلس الاستشاري يجتمع بصورة دورية ويعمل مع قيادة منظمة نشرة علماء الذرة لزيادة تأثير المنظمة في العالم ونشر أهدافها في الحد من أخطار المستجدات التكنولوجية المدمرة كما يدعم النشرة بعدة طرق كالمقالات والبرامج الجديدة.

ويقدم المجلس الاستشاري المشورة عند تقاطع قضايا العلوم والأمن العالمي والمساعدة على تطوير الأفكار القابلة للتنفيذ في وقت تفوق فيه التكنولوجيا قدرة البشرية على التحكم فيها.

يشار الى ان نشرة علماء الذرة صدرت عام 1948 كاجراء طارئ أنشأه علماء الفيزياء الذين شعروا بالحاجة إلى تنبيه العالم عقب القصف الذري (لهيروشيما) و(ناغازاكي) وتدميرهما اضافة الى أخطار التكنولوجيا الحديثة التي تحتم ضرورة تضافر الجهود لتشكيل سياسة وطنية ودولية تحد من تلك الأخطار.

وحصل الدكتور شهاب الدين على الدكتوراه في الهندسة النووية من جامعة (بيركلي) الأميركية وتولى عددا من المناصب الأخرى منها مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية والأمين العام بالوكالة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومدير الأبحاث فيها كما عمل مديرا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ومديرا للمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) في القاهرة.

