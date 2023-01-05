الأمطار مستمرة إلى ظهر اليوم.. يعقبها برد شديد

وطن النهار

توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي أن تستمر الحالة المطرية في البلاد حتى ظهر يوم غد الخميس على فترات متقطعة. وقال القراوي لـ «كونا»: إن ذلك عائد إلى امتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا. وأضاف أن ذلك يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بهطول أمطار (ديمة) خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق ونشاط في الرياح تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 7 أقدام. كما توقع أن تقل السحب وتتراجع فرص الأمطار من نهار اليوم الخميس حيث تتحسن الأجواء تدريجيا مع تقدم امتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الطقس مائلا للبرودة نهارا و باردا إلى شديد البرودة ليلا خصوصا على المناطق البرية مع فرص لتكون الضباب.

من جهتها أكدت وزارة الداخلية على الجميع امس الأربعاء، ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات رجال الأمن في الطريق بحال وجود تحويلات أو طرق بديلة أثناء هطول الأمطار في البلاد. وشددت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على قائدي المركبات ضرورة ترك مسافة أمان لتجنب الاصطدام عند الوقوف المفاجئ والالتزام بربط حزام الأمان وعدم السرعة أو استخدام الهاتف أثناء القيادة والحرص على جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية وتجنب القيادة في الطرق التي بها تجمع مياه. كما دعت وزارة الداخلية الجميع إلى متابعة وسائل الإعلام الرسمية والأخبار الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بشأن أحوال الطقس والتحذيرات ذات الصلة.

كما دعت قوة الاطفاء العام المواطنين والمقيمين الى توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد وسقوط أمطار رعدية متفرقة متوسطة الشدة الى غزيرة.

وناشدت «الإطفاء» في بيان صحافي لادارة الاعلام والعلاقات العامة الجميع الى عدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ 112 إذا دعت الحاجة لذلك.

