loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إزالة 741 مخيماً مخالفاً بالمنطقتين الشمالية والجنوبية


كشفت لجنة المخيمات الربيعية في محافظتي الجهراء و الأحمدي عن إزالة 741 مخيم مخالفاً تضمنت المخالفات إقامة المخيم خارج المواقع التي حددتها البلدية للتخييم، وتنبيه 261 مخيماً وإزالة المخيمات غير المرخصة، مؤكدة على أن الحملات مستمرة لإزالة جميع المخيمات المخالفة للوائح وأنظمة البلدية.
وأكدت اللجنة أن الحملة التي نفذتها إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء و الأحمدي بمشاركة العديد من الآليات، تزامناً مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار حلاة البر نظيف».
كما شددت لجنة المخيمات الربيعية على المواطنين والمقيمين الالتزام بالمواقع والشروط والضوابط التي حددتها البلدية للتخييم بالموسم الربيعي 2023/2022 لاسيما ترخيص مخيماتهم وعدم إقامة سواتر ترابية أو أروفة أوتبليط أوتجريف التربة حفاظاً على الحياة الفطرية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة