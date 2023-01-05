إزالة 741 مخيماً مخالفاً بالمنطقتين الشمالية والجنوبية

وطن النهار

كشفت لجنة المخيمات الربيعية في محافظتي الجهراء و الأحمدي عن إزالة 741 مخيم مخالفاً تضمنت المخالفات إقامة المخيم خارج المواقع التي حددتها البلدية للتخييم، وتنبيه 261 مخيماً وإزالة المخيمات غير المرخصة، مؤكدة على أن الحملات مستمرة لإزالة جميع المخيمات المخالفة للوائح وأنظمة البلدية.

وأكدت اللجنة أن الحملة التي نفذتها إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء و الأحمدي بمشاركة العديد من الآليات، تزامناً مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار حلاة البر نظيف».

كما شددت لجنة المخيمات الربيعية على المواطنين والمقيمين الالتزام بالمواقع والشروط والضوابط التي حددتها البلدية للتخييم بالموسم الربيعي 2023/2022 لاسيما ترخيص مخيماتهم وعدم إقامة سواتر ترابية أو أروفة أوتبليط أوتجريف التربة حفاظاً على الحياة الفطرية.

