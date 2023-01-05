الأصفر: مخالفات البناء تؤثر في البنية التحتية

وطن النهار

أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر على عدم التهاون مع كل من يخالف النظم واللوائح التي من شأنها تشويه سمعة المناطق السكنية في مناطق المحافظة. وخلال لقائه قياديي البلدية في محافظتي حولي والأحمدي في مكتبه بديوان عام المحافظة، صباح امس شدد الأصفر على ضرورة التعاون مع جميع الجهات لرصد انواع المخالفات كافة التي تشوه المنظر العام في مناطق المحافظة وتؤثر سلباً على بنيتها التحتية، مشيراً إلى مد يد التعاون من قبل المحافظة لكل ما يقوم به منتسبو بلدية الكويت من عمل دؤوب.

وتقدم الأصفر بالشكر الجزيل لقيادات البلدية وجميع موظفي وموظفات البلدية لما يقومون به من جهد مخلص محب لهذا الوطن الغالي، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح. حضر اللقاء نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والاحمدي المهندس سعود الدبوس، ومدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق فيصل العتيبي، ومدير مكتب رئيس القطاع يوسف المطوع، ورئيس فريق طوارئ حولي إبراهيم السبعان.

