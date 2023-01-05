ملتقى الخدمات الاستشارية لخطة التنمية الثلاثاء المقبل

وطن النهار

برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز وليد عبدالله المعجل يقام الثلاثاء الموافق 10 من الشهر الحالي الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «استكمال خطط البوابة الإلكترونية للتراخيص ومعالجة تحديات خطط البناء والإسكان». من جهته قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م. بدر السلمان ان هناك رابطاً مشتركاً بمشروعات البناء عموما والإسكان خصوصا بالأمن الاجتماعي لأي بلد، ولقد كانت السنوات الثلاث الماضية حافلة بجائحة الكورونا وتلتها الحروب المستجدة، فتعمقت التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات بدولة الكويت كما في دول أخرى كثيرة، فتراجعت كفاءة الخدمات اللوجستية ونقص الأيدي العامة ومواد البناء ومعداته وارتفاع تكلفة كل ذلك ترك أثرا كبيرا على قدراتنا. نأمل أن تتضافر جهود جميع المشاركين خلال الملتقى وما بعده لمناقشة تلك التحديات وسبل مواجهتها والتغلب عليها، وكذلك وضع الأسس المطلوبة لاستكمال تنفيذ النظام الآلي لتراخيص البناء لما له من أثر إيجابي وفعال على اختصار الإجراءات الإدارية للحصول على التراخيص وخفض تكلفتها وسرعة البدء بتنفيذ المشروعات.»

وأضاف السلمان أيضا متوجها بالشكر إلى المؤسسات الراعية والجهات المشاركة، وخص بالذكر كلاً من مؤسسات فئة الرعاية البلاتينية التي شملت بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وشركة العقارات المتحدة والمكتب العربي للاستشارات الهندسية ودار أس أس أتش للاستشارات الهندسية، وكذلك مؤسسات فئة الرعاية الذهبية التي شملت دار السور للاستشارات الهندسية ودار عوهة للاستشارات الهندسية، ورحب السلمان أيضا بالمؤسسات من فئة الرعاية المشاركة وشملت دار الجزيرة للاستشارات الهندسية ودار أسامة جواد بوخمسين للاستشارات الهندسية ودار نزار العنجري للاستشارات الهندسية ووزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وقوة الإطفاء العام.

