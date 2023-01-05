«التربية» افتتحت مخيمها الكشفي في منطقة الفنطاس

وطن النهار

أكد وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد خلال افتتاح المخيم الكشفي أمس في الفنطاس ان الحركة الكشفية حركة تربوية وتعليمية يكتسب المشاركون فيها المهارات الحياتية والتقاليد الكشفية التي تتميز بها دائما و التمسك بالمبادئ الكشفية و غرسها في نفوس الكشافة المشاركين كونها قيمة راسخة وأصيلة تنبع من مبادئ ديننا الحنيف من الاعتماد على النفس والإيثار وحب الخير والعمل التطوعي، وقد أخذت الحركة الكشفية القيام بدور مهم وضروري في المجتمع وهذا ما لامسناه أثناء جائحة كورونا.

