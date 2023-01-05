وزير التربية: أهمية استراتيجية واقتصادية لـ«سات 1»

وطن النهار

أطلق القمر الاصطناعي الكويت مساء أول من أمس، ويأتي هذا المشروع ايضا نتاج تعاون إقليمي مع مركز محمد بن راشد للفضاء وتعاون عالمي مع جامعة بولدر في ولاية كولورادو اضافة لعدة أقسام في كليتي العلوم والهندسة والبترول في جامعة الكويت.

وبذلك يكون (كويت سات 1) هو أول قمر تطلقه SpaceX لسنة 2023 لتصل أول إشارة للمحطة الأرضية إلى كلية العلوم في جامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية بزمن قدره اربع ساعات وهي إشارة تشمل نسبة البطارية وبيانات متعلقة بصحة جاهزية أنظمته وأجهزته ليبدأ العمل بعدها في المحطة الأرضية ويتركز بالقيام بالاختبارات المطلوبة وتجهيز القمر للقيام بدوره ومهمته المطلوبة.

واثنى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني في تصريح للصحافيين على هامش الحفل الذي أقيم بالمناسبة بجهود فريق المشروع الوطني برئاسة الدكتورة هالة الجسار ومجموعة من شباب وشابات جامعة الكويت الواعدين المبدعين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، معربا عن فخره بهذا الانجاز الذي سينقل الكويت إلى عالم الفضاء لتكون في مصاف الدول المتقدمة والرائدة.

وأكد العدواني أن هذا المشروع ستكون له أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى لدولة الكويت بدخولها إلى القطاع الفضائي كما سيسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتدريبها على تصميم الأقمار الاصطناعية والذين يمثلون «رأس المال الإبداعي البشري الذي نعمل على الاستثمار فيه».

تعاون مشترك

ومن جهتها قالت مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتورة سعاد الفضلي في كلمة لها خلال الحفل ان هذا المشروع جاء نتيجة تعاون مشترك بين عدد من جهات الدولة ورعاية كريمة من القيادة العليا وبجهود متواصلة من أعضاء هيئة تدريس وطلبة جامعة الكويت.

وأكدت الفضلي أن المشروع يمثل أهمية كبرى لدولة الكويت تتماشى مع رؤية كويت 2035 بدعم رأس المال البشري الإبداعي بالاعتماد على الكوادر الوطنية وتدريبها على تصميم الأقمار الاصطناعية النانومترية.

وأوضحت أن المشروع يعزز الاقتصاد المتنوع المستدام من خلال بناء القطاع الفضائي في الكويت حيث شغل الاقتصاد الفضائي حيزا كبيرا من الاقتصاد العالمي الذي تتسابق دول العالم نحو تطويره مؤكدة ان جامعة الكويت تسعى لأن يكون لها دور فعال في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء. وكشفت انه يتم العمل على إنشاء مركز وطني مختص بأبحاث ومشاريع الفضاء في الكويت وعلى تطوير القمر الاصطناعي الكويتي الثاني والذي سيتم بناء بعض الأجزاء منه في جامعة الكويت.

تحدٍ علمي

وبدوره قال القائم بأعمال عميد كلية العلوم الدكتور محمد بن سبت في كلمة مماثلة ان الشباب الكويتي أثبت بهذا الانجاز قدرته على التحدي العلمي والريادة، مضيفا ان هذا الإنجاز يعكس التحصيل العلمي المتميز لطلبة جامعة الكويت ومستوى مخرجات الجامعة.

وأوضح بن سبت أن هذا الإنجاز جاء محققا لرؤية الكويت ببناء المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول والذي يسهم في وضع دولة الكويت في مصاف الدول الرائدة في قطاع الفضاء ويشكل انطلاقة لمزيد من الإنجازات الوطنية المستقبلية القادمة في مجال علوم الفضاء.

ومن جانبها استعرضت مديرة المشروع الوطني للقمر الاصطناعي (كويت سات 1) الدكتورة هالة الجسار مراحل انطلاق القمر الاصطناعي على متن الصاروخ (فالكون 9) والتي تمت على مرحلتين للصاروخ الذي يحمل 114 قمرا اصطناعيا من الأقمار التعليمية النانوميترية عبر بث حي من القاعدة التابعة للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأميركية لنقل العد التنازلي وشرح خطوات الاقلاع والانفصال والوصول للمدار الفضائي لتعلن بذلك دخول دولة الكويت للفضاء.

