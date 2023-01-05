لجنة حكومية للتدقيق على استثمارات القطاع العام

مال وأعمال

كشفت مصادر لـالنهار عن ان الحكومة بصدد تشكيل لجنة للتدقيق على الاستثمارات في العديد من الشركات التي تمتلك الحكومة حصصاً مؤثرة بها.

ولفتت، الى ان اللجنة سوف تقوم بالتدقيق بشكل شامل على جميع المصروفات والايرادات لسنوات مالية مختارة للوقوف على الأسباب التي ادت لتكبد شركات القطاع العام خسائر فادحة قدرت بالمليارات ودفعت لاستنزاف صندوق الاحتياطي العام خلال السنوات الماضية.

وأوضحت المصادر، ان تلك الأسباب التي ستقوم اللجنة بسردها ستكون بدايات تصحيح مسار الشركات الخاسرة وتحويلها الى منطقة الربحية مجدداً والخروج من دائرة الخسائر المتراكمة التي تحاصر تلك الشركات خلال السنوات القليلة الماضية.

وبينت ان الشركات المتعثرة يمكن معالجة اوضاعها عبر مسارين: الأول عبر طرحها للتخصيص او العمل على وضع خطط هيكلية ادارية وفنية تخرج تلك الشركات من التعثر الذي تعانيه، مرجحة التخلص من الشركات التي لا جدوى منها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقالت المصادر: لا جدوى من علاج اصل متهالك ومنهك ومليء بالمطبات الادارية والتشوهات التي لا يمكن التعامل معها من قريب او من بعيد.

ولفتت الى ان الخصخصخة هي الوحيدة القادرة على معالجة تلك التشوهات وتحويل تلك الشركات في فترة زمنية قصيرة من الخسائر المتراكمة الى نقطة التعادل والانطلاق بتلك الشركات الى الربحية.

وقالت: ان التدقيق في اختيار ممثلي الجهات الحكومية في ادارات الشركات من بين العوامل الرئيسة التي تستهدفها اللجنة، كون القيادات التي تدير تلك الشركات هي المسؤول الأول والأخير عن التدفقات النقدية والمصروفات التي تقوم بها تلك الادارات وبالتالي هي المسؤول عن تحقيق الربحية او الخسارة.

ولفتت الى ان اللجنة سوف تقوم بوضع توصياتها بشكل مفصل امام الجهات المعنية لاتخاذ ما تراه مناسباً للدفع بقدرات تلك الشركات الى الأمام وبما يخلق التوازن بين عامل الربحية من جهة وتحقيق المنفعة العامة من ناحية اخرى.

واستدركت: ان الترهل الاداري في بعض تلك الشركات يعود في المقام الأول الى توظيف اعداد كبيرة دون مبررات واضحة للتعيين، كما ان الضغط على المصروفات في امور تخرج عن عمل الشركة هو امر يتنافى ومبدأ تحقيق الربحية او الخسارة.

