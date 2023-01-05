دبي أطلقت خطة اقتصادية بـ8.7 تريليونات دولار للعقد المقبل

مال وأعمال

وضعت دبي خطة اقتصادية بقيمة 32 تريليون درهم (8.7 تريليونات دولار) امس الأربعاء تتضمن مضاعفة التجارة الخارجية والاستثمار على مدى العقد المقبل لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي.

وتعمل دبي، التي تعتبر مركزاً للأعمال والتمويل في الشرق الأوسط، بالفعل على تعميق طرق التجارة وجذب الشركات العالمية في ظل المنافسة الاقليمية المتزايدة.

ومن المستهدف ان تصل التجارة الخارجية الى 25.6 تريليون درهم بحلول 2033 بينما تعمل الامارة على زيادة حجم شركائها العالميين. وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات وحاكم دبي على تويتر ان دبي تسعى ايضاً لجذب استثمارات اجنبية مباشرة بنحو 60 مليار درهم سنوياً.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: جرياً على عادتنا السنوية في الرابع من يناير باطلاق مشاريع وبرامج تغير واقعنا للأفضل.. اعتمدنا اجندة دبي الاقتصادية للعشر سنوات القادمة D33.. هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن نكون ضمن افضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وأكد سموه ان: أجندة دبي الاقتصادية تضم 100 مشروع تحولي سيتم الاعلان عن تفاصيلها.. ومستهدفات اقتصادية اجمالية تبلغ 32 تريليون درهم خلال العشرة اعوام المقبلة.. ومضاعفة تجارتنا الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد القادم.. واضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم.

وأضاف سموه: دبي ستكون ضمن اهم 4 مراكز مالية عالمية، وهدفنا استقطاب استثمارات اجنبية مباشرة تتجاوز 650 مليار درهم خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي الحالي 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنوياً.. لدينا اليوم اكثر من 300 الف مستثمر في دبي.. وأدعو الجميع للانضمام لرحلتنا لنكون احدى اسرع المدن نمواً في العالم. وأشار سموه الى ان 2033 هو العام الذي تكمل فيه دبي الحديثة 200 عام.. و2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي المركز الاقتصادي العالمي الأهم.. و2033 هو العام الذي تكتمل فيه رحلتنا الاقتصادية D33.. نحن نعرف موقعنا الاقتصادي العالمي خلال السنوات القادمة.. والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد.

ويأتي اطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأجندة دبي الاقتصادية 2033، جرياً على عادة سموه بالكشف عن مشاريع تحولية في الرابع من يناير في كل عام، تزامناً مع مناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في امارة دبي.

وواصل اقتصاد دبي التعافي بعد تفشي جائحة كورونا في 2022 ونما بنسبة 4.6% سنوياً في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. لكن خطتها للنمو طويل الأجل تأتي في الوقت الذي وضع فيه الاقتصاديون توقعات قاتمة على الصعيد العالمي. يتوقع صندوق النقد الدولي ان يتعرض ثلث الاقتصاد العالمي لحالة ركود هذا العام مع تباطؤ الولايات المتحدة وأوروبا والصين في وقت واحد.

