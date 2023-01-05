الذهب ارتفع لـ 1846 دولاراً مع تراجع الدولار

مال وأعمال

ارتفعت اسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار لكن الحذر يسود الموقف مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر ديسمبر ما قد يعطي اشارات على مسار التشديد الذي سيسلكه البنك المركزي الأميركي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% الى 1845.56 دولارا للأونصة. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% الى 1851.30 دولارا. ونزل مؤشر الدولار 0.2% بعدما صعد الى اعلى مستوى في اسبوعين يوم الثلاثاء الماضي. ويجعل انخفاض الدولار من الذهب اقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، نقلاً عن رويترز. وقال رئيس ابحاث السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية هاريش في: «لا يزال التجار يتوخون الحذر قبل نشر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي. وسيعطي المحضر فكرة عن قرارات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي وسيؤثر ذلك على الدولار والذهب». ومن المقرر ان يصدر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي انعقد يومي 13 و14 ديسمبر ورفع البنك اسعار الفائدة 50 نقطة اساس في ديسمبر بعدما رفعها اربع مرات متتالية بواقع 75 نقطة اساس في كل مرة. وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.3% الى 24.06 دولارا للأونصة واستقر البلاتين عند 1083.65 دولارا، وصعد البلاديوم 1.5% الى 1736.06 دولارا.